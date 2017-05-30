Председателем Верховного суда избран Козимджан Камилов

27 мая Сенат Олий Мажлиса принял постановление об избрании Козимджана Камилова председателем Верховного суда Узбекистана сроком на пять лет, а также на бессрочный период пребывания в должности судьи.

Ранее Козимджан Камилов был председателем Высшего хозяйственного суда. Верховный суд прежде возглавлял Шаюнус Газиев.

Другим постановлением Сенат избрал заместителей председателя Верховного суда. Холмумин Ёдгоров стал заместителем председателя Верховного суда — председателем судебной коллегии по гражданским делам на бессрочный период пребывания в должности. Ранее он работал судьей Верховного суда.

Баходир Дехканов утвержден на должность заместителя председателя Верховного суда — председателя судебной коллегии по административным делам сроком на пять лет. Прежде он занимал должность заместителя председателя Высшего хозяйственного суда.

Бахтиёр Исаков занял должность заместителя председателя Верховного суда — председателя судебной коллегии по экономическим делам сроком на десять лет. До утверждения он работал первым заместителем председателя Высшего хозяйственного суда.

Напомним, с 1 июня в Узбекистане будут объединены Верховный суд и Высший хозяйственный суд с созданием единого высшего органа судебной власти в сфере гражданского, уголовного, административного и экономического судопроизводства — Верховного суда Республики Узбекистан.