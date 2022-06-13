Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 июня подписал указ «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности» (П-150), сообщил Telegram-канал «Правовая информация» Министерства юстиции.

Согласно документу, с 1 июля Госфонд поддержки предпринимательской деятельности предоставляет компенсации на срок до 3 лет для покрытия части процентов сверх основной ставки Центрального банка (но не более 30% от ставки) по кредиту и лизингу, выделяемых на проекты малого бизнеса. Сумма кредита не должна превышать 5 млрд сумов, а процентная ставка по нему — 1,5-кратный размер основной ставки ЦБ.

Фонд также предоставляет поручительство малым предприятиям по кредитам банков. Сумма поручительства — 50% от кредита, размер которого не должен превышать 2,5 млрд сумов.

До 1 января 2025 года фонд также сможет предоставить поручительство на сумму до 75% от кредита, размер которого не должны превышать 2,5 млрд сумов. На его получение могут рассчитывать ведущие малые предприятия, закрепленные за махаллями для содействия в развитии малого бизнеса и семейного предпринимательства на основе кооперации в отдаленных и труднодоступных районах и районах с избытком трудовых ресурсов, а также на проекты развития надомного труда.

Компенсации и поручительства фонда предоставляются для кредитов и лизинга, оформленных исключительно в национальной валюте.

Финансовая помощь применяется исключительно к одному проекту одного предпринимателя. При полном погашении задолженности по кредиту, на который распространяется договор, предприниматель вправе повторно обратиться в фонд.

В апреле президент сообщал, что на финансирование проектов малого и среднего бизнеса в регионах банкам будет выделено 300 млн долларов. Эти средства будут размещены в национальной валюте по ставке 10% сроком на 7 лет в банки, предлагающие наилучшие условия для предпринимателей. При этом ставка по кредиту, предоставляемому предпринимателю, не будет превышать 14%.