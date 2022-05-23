В ночь на 21 мая сотрудники Патрульно-постовой службы УВД Самарканда задержали нескольких туристов, в том числе прибывших из Казахстана, и с применением электрошокеров принудительно доставили их в участок для установления личности, несмотря на наличие у них документов.

Информацию об инциденте и видеозапись, а также фотографии ран от применения электрошокеров опубликовал Instagram-канал «Чёрный список Ташкента».

Заявление пострадавшей

В заявлении одной из пострадавших говорится, что она около 3:30 часов ночи с супругом и друзьями ожидали такси около ресторана «Тадж-Махал», чтобы доехать до отеля. К ним подошли два сотрудника органов внутренних дел, попросив предъявить документы. После предъявления паспортов и водительских прав они потребовали проехать с ними в участок. На просьбу объяснить причину сотрудники ответили, что «им необходимо выполнять поставленный план перед ШОС» (цитата из заявления, имеется в виду предстоящий в Самарканде в сентябре саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества).

«Поскольку мы предъявили документы, не нарушали общественный порядок, не совершали противозаконных действий и данная причина не являлась правомерной, мы отказались проехать в участок. После чего сотрудники сказали, что мы нарушаем комендантский час. На нашу просьбу сослаться на соответствующее постановление получили отказ. После этого мы приняли решение фиксировать всё происходящее на камеры мобильных телефонов. После чего последовали грубые требования прекратить съёмку, а после — попытки отобрать телефоны. После чего сотрудники милиции вызвали подкрепление», — говорится в заявлении.

Когда прибыла вторая патрульная машина, «уже четверо сотрудников милиции начали применять физическую силу и пытаться насильно усадить нас в машины». Встретив сопротивление, сотрудники стали применять электрошокеры. Трое молодых людей, включая гражданина Казахстана, получили множество ударов электрошокером в области спины, рук, ног и плеч, сообщает потерпевшая.

В участке у туристов изъяли личные вещи и документы. Сотрудник, представившись старшим, уговаривал удалить все видео и «не раздувать это дело». В участке ещё несколько раз проверили паспорта и после двух часов задержания туристов отпустили, говорится в заявлении.

Задержанным отказали в вызове начальства УВД, а в больнице не стали фиксировать травмы. Затем они поехали в прокуратуру, где получили направление на проведение судмедэкспертизы. В судмедэкспертизе побои сняли, но не выдали «ни одного документа, фиксирующего их, обосновав тем, что это будет передано в прокуратуру».

Что видно на видео

На записи видно, как сотрудник указывает туристу на машину: «Утир!» («Садись!»). Женский голос говорит, что у всех есть паспорта. Сотрудник продолжает: «Ааай, утир!»

«Всё же нормально. Давай спокойно такси дождёмся и поедем», — обращается к сотрудникам мужчина. Задержанные показывают документы, просят оставить их в покое, отказываются ехать, спрашивают: «В чём проблема?»

«Вы проблема, — отвечает один сотрудник ОВД на узбекском языке. — После 23.00 ходите. В городе Самарканде проводится мероприятие „Безопасная ночь“».

«Сколько времени щас?» — спрашивает другой сотрудник, вновь намекая на поздний час.

Задержанные вначале ведут себя вежливо, просят дать им возможность уехать, взывают к разуму: «Вы же нормальные», постоянно в разговоре используют слово «брат».

«Проблем нету, просто у меня план, брат», — слышно в один момент.

Далее ситуация перерастает в конфликт, но и тогда сотрудников просят одуматься и отпустить задержанных. Приезжает подкрепление. Видны отблески и звук применения шокеров.

«Злоупотребили служебным положением»

Руководитель пресс-службы МВД Узбекистана Шохрух Гиясов утром в понедельник опубликовал заявление, в котором говорится, что сотрудники УВД Самарканда «грубо нарушая нормы профессиональной этики, злоупотребили служебным положением и полномочиями по применению специальных технических средств».

Служба личной безопасности МВД Узбекистана совместно с органами прокуратуры начала служебную проверку. По её итогам будет рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности и отстранении от службы всех сотрудников, нарушивших закон, а также их руководителей.

Надо что-то делать

Случаи применения силы и грубости сотрудников ОВД к гражданам, нарушения сотрудниками прав человека, насилия к задержанным в «Новом Узбекистане» продолжают иметь место.

Несмотря на заверения официальных лиц, сотрудники ОВД в разговорах и на утекающих в интернет записях говорят о наличии планов по задержаниям и штрафам. О многих инцидентах становится известно только после публикаций в интернете.

Несмотря на реформы последних лет и попытки повысить прозрачность в этой сфере, сотрудники ОВД (при наличии огромного числа добросовестных сотрудников) продолжают восприниматься населением не как защитники их прав и свобод. Запреты на пользование телефонами в отделениях ОВД, запреты на съёмку действий сотрудников ОВД и попытки законодательно её ограничить не способствуют улучшению ситуации.

Чтобы решить проблему, нужно её открыто признать. Настало время задаться вопросами, верным ли путём идут реформы и на самом ли деле в Узбекистане всё делается «во имя чести и достоинства человека».