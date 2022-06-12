Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) с 12 июня отменили для всех авиапассажиров требование о предъявлении отрицательного результата теста на COVID-19 или документов о выздоровлении от COVID-19 перед посадкой на рейс в Соединённые Штаты.

«Пандемия COVID-19 перешла в новую фазу благодаря широкому внедрению высокоэффективных вакцин против COVID-19, доступности эффективной терапии и достижение высоких показателей иммунитета, сформированного вакцинами и заболеваемостью среди населения в Соединённых Штатах. Всё это способствовало снижению риска осложнений при заболевании и смертности в США», — говорится в сообщении центров.

При этом CDC по-прежнему рекомендуют путешественникам, которые отправляются в США, пройти тестирование на текущий вариант инфекции как можно ближе к дате вылета (не более чем за три дня) и не путешествовать, если они больны.

«CDC продолжают изучать последние научные данные и состояние пандемии и пересмотрят необходимость тестирования, если ситуация изменится», — отмечается в сообщении.

США ввели правила, требующие от авиапассажиров иметь отрицательный результат в течение трёх дней перед полётом или предоставить доказательства недавнего выздоровления от вируса, в январе 2021 года, напоминает BBC. В декабре прошлого года правила были ужесточены — отрицательный тест нужно было сдать не позднее, чем за 24 часа до полёта.

Великобритания и Канада отменили требования к тестам на СOVID-19 для поездок ещё в марте. Турция отменила ПЦР-тесты для авиапассажиров с 1 июня. Такое же решение приняли и многие другие страны. Казахстан отменил это требование с 8 июня. Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан с 14 июня.

Узбекистан снял все ограничения на въезд в стране, связанные с коронавирусом, с 10 июня.