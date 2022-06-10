Постановлением правительства Узбекистана от 8 июня обновлён состав Республиканского совета по высшему образованию. Его будет возглавлять ректор Ташкентского государственного транспортного университета Одил Абдурахманов.

Ранее советом руководил ректор Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства Уктам Умурзаков, скончавшийся в июле 2021 года.

В совет вошли ректор Каракалпакского государственного университета Ахмед Реймов, ректор Термезского госуниверситета Авазжон Марахимов, ректор Национального университета Ином Маджидов и другие.

Документом расширены полномочия совета. Теперь все проекты нормативно-правовых актов в сфере высшего образования необходимо согласовываться с советом.

Кроме того, совет будет оказывать содействие в формировании независимого рейтинга вузов и их ректоров, а также принимать меры по ежегодному улучшению рейтинга.

Для отбора достойных кандидатов на должность ректоров вузов и формирования резерва управленческих кадров будет создана «Школа ректоров».

Республиканский совет высшего образования был создан в октябре 2019 года. В его задачи входит разработка предложений по повышению качества высшего образования, улучшению учебных программ и внедрению современных педагогических технологий, проведение опросов среди профессорско-преподавательского состава и студентов, изучение мнений общественности и работодателей и другое.