В возрасте 68 лет ушёл из жизни ректор Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, председатель Республиканского совета высшего образования Уктам Пардаевич Умурзаков. Информацию «Газете.uz» подтвердили в Министерстве высшего и среднего специального образования.

Уктам Умурзаков (20 августа 1952 года) — выпускник Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Практически всю свою трудовую деятельность провёл в данном вузе, начав работу в качестве стажёра-преподавателя. В разные годы был деканом нескольких факультетов института, с 1999 по 2004 год — проректором по научной работе и информационным технологиям, с 2004 по 2013 год — первым проректором по учебной работе. В 2017 году был назначен ректором ирригационного института.

В октябре 2019 года возглавил Республиканский совет высшего образования при Минвузе.

Уктам Пардаевич был отцом заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова.