Республиканский совет высшего образования создается на базе Общественного совета при Министерстве высшего и среднего специального образования и Совета ректоров в форме негосударственной некоммерческой организации. Эта мера содержится в указе президента Узбекистана об утверждении концепции развития системы высшего образования от 8 октября.

Совет будет разрабатывать предложения по повышению качества высшего образования, улучшению учебных программ и внедрению современных педагогических технологий, при этом будут проводиться опросы среди профессоров-преподавателей и студентов, изучаться мнение общественности и работодателей, во внимание примут и зарубежный опыт.

Кроме того, совет будет оценивать эффективность системы государственного управления высшим образованием и условия, созданные для профессоров-преподавателей. а также действенность применяемых ими методов обучения.

Общественная организация установит контроль за обеспечением высокого качества образования и будет предлагать меры по обеспечению открытости, прозрачности и беспристрастности преподавателей, а также по устранению причин коррупции в вузах.

Предложения и рекомендации, разработанные советом, будут рассматриваются на заседаниях коллегии Минвуза совместно с членами совета минимум два раза в год. Информацию о своих предложениях и рекомендациях совет ежеквартально будет вносить в Администрацию президента Узбекистана и Кабинет Министров.