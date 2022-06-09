Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июня подписал постановление, согласно которому ветеранам войны 1941−1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и гражданам, работавшим в период блокады Ленинграда, а также нуждающимся в постороннем уходе одиноким престарелым и лицам с инвалидностью вместо бесплатных продовольственной продукции и гигиенических товаров будет ежемесячно выплачиваться дополнительная плата в размере 1 базовой расчётной величины.

В документе говорится, что новый порядок направлен на улучшение адресной социальной защиты и внедрение прозрачных и эффективных механизмов государственной поддержки указанных категорий граждан.

Доплата осуществляется на основе сведений о нуждающихся в постороннем уходе одиноких престарелых или лицах с инвалидностью, предоставляемых Агентством по развитию медико-социальных услуг, организации, ответственной за назначение пенсий и пособий.

Вместо необходимых одежды и обуви, бесплатно доставляемых перечисленным гражданам, вводится компенсация для приобретения одежды, ежегодно выплачиваемая в августе в 15-кратном размере БРВ.

Финансирование доплат и компенсаций получателям пенсий и пособий, состоящим на учёте в Пенсионном фонде, будет произведено, соответственно, за счёт средств Пенсионного фонда и республиканского бюджета, а получателям пенсий и пособий, назначенных министерствами и ведомствами — за счёт выделенных им бюджетных средств.

Постановлением поручено регулярно оказывать дополнительную материальную поддержку и социальную помощь лицам указанных льготных категорий за счёт средств местных бюджетов, Фонда «Доброта и поддержка», Фонда поддержки молодёжи — включённым в «молодёжную тетрадь» и Фонда поддержки женщин — включённым в «Женскую тетрадь».