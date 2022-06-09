Правление Центрального банка на заседании 9 июня решило снизить основную ставку с 17% до 16% годовых. Решение принятие с учётом «постепенного угасания негативных краткосрочных эффектов от внешнеэкономических шоков, стабилизации внутреннего валютного рынка, восстановления валютных потоков и положительной динамики срочных депозитов в национальной валюте», говорится в пресс-релизе.

По данным регулятора, снижение ставки направлено на нейтрализацию дополнительной нагрузки, добавленной из-за внешних рисков, с одновременным сохранением «жестких» условий на денежном рынке.

Внешние экономические условия

Экономика страны прошла через краткосрочные негативные волны, вызванные ухудшением экономической ситуации у торговых партнеров, и вразрез первоначальным оценкам, демонстрирует позитивные тенденции в последние два месяца, отмечает ЦБ.

В частности, быстрое восстановление объема внешнеторговых операций и денежных переводов увеличило предложение иностранной валюты на внутреннем рынке, что способствует укреплению национальной валюты.

В январе-марте в республику в среднем поступало по 490 млн долларов денежных переводов в месяц, в то время как в апреле-мае этот показатель достиг 1,3 млрд долларов. Аналогично ежемесячные экспортные поступления увеличились в 1,3 раза по сравнению с январем-мартом, а объем средств, реализованных на внутреннем валютном рынке за счет экспортной выручки — в 1,4 раза.

Курс сума по отношению к доллару США достиг максимального уровня в первой половине марта 2022 года, обесценившись на 6,8% по сравнению с началом года, после чего укрепился на 5,1% со второй половины марта. В результате, с начала года ослабление сума составило всего 1,6%.

В целом, по итогам мая реальный обменный курс сума приблизился к своему долгосрочному тренду (укрепился на 2% по сравнению с сентябрем 2019 года) и демонстрирует динамику, не оказывающую негативного влияния на внешнюю конкурентоспособность, считают аналитики ЦБ.

В то же время, для недопущения резкого укрепления сума к доллару в краткосрочной перспективе, в апреле-мае Центральным банком с учетом «принципа нейтральности» золотовалютных резервов, на внутреннем рынке было куплено валютных средств на сумму 523 млн долларов.

С начала года сумма неосуществленных интервенций на внутреннем валютном рынке составила порядка 1 млрд долларов, что в перспективе послужит дополнительным источником обеспечения стабильности обменного курса.

Вместе с тем, в мировой экономике до конца года сохраняется высокая степень макроэкономической неопределенности и риски.

Экономическая активность

В последние месяцы наблюдается некоторое замедление активности и темпов кредитования банками экономики, говорится в пресс-релизе.

На конец мая 2022 года годовой рост остатка кредитов в экономику составил 17,4%, сформировавшись ниже ожидаемого темпа роста номинального ВВП.

Также, если в первом квартале объем кредитов в экономику увеличился на 13,6% по сравнению с прошлым годом, то в январе-мае темпы роста замедлились до 8,8%.

По наблюдениям Центрального банка, за последние два месяца в отраслях экономики зафиксировано снижение индекса активности с 54 пунктов в марте до 53 в мае. Снижение наблюдалось в основном в сфере услуг и торговли.

Динамика внутренних цен и инфляционные ожидания

По итогам мая, годовой уровень инфляции составил 11% и находится в пределах прогнозной траектории.

При этом годовой рост цен на непродовольственные товары составил 10,3%, а цен на услуги — 6,2%, что ниже общей инфляции. Уровень цен в продовольственной группе приобретает характер роста в соответствии с ценами на внешних рынках.

Центробанк отметил, что в то время как сезонное снижение цен в группе овощей и фруктов замедляет общую инфляцию, в некоторых сегментах основных продуктов питания и непродовольственных товаров наблюдается рост.

Возникающие инфляционные процессы в большей степени связаны с факторами предложения, отражающими негативное влияние текущей геополитической ситуации в регионе на поставки товаров и транспортно-логистические процессы.

Кроме того, если в апреле инфляционных ожиданий среди населения и бизнеса на ближайшие 12 месяцев снизились, то в мае отмечен рост на фоне ожидаемого эффекта от изменения регулируемых цен (либерализация цен на энергоресурсы и зерно).

Прогноз инфляции на конец 2022 года оставлен без изменений на уровне 12−14%. Данный прогноз учитывает как дальнейшее снижение цен на плодоовощную продукцию в летние месяцы и меньший эффект от переноса валютного курса в цены на фоне укрепления национальной валюты, так и ожидаемую либерализацию тарифов.

Для стабилизации цен правительство принимает ряд мер по увеличению предложения продукции на внутреннем потребительском рынке, преодолению логистических трудностей, а также удовлетворению спроса на основные потребительские товары за счет альтернативных источников импорта.

Денежно-кредитные условия

В апреле-мае средняя процентная ставка по операциям денежного рынка сформировалась на уровне около 18%, что служит обеспечению «жестких» денежно-кредитный условий на рынке краткосрочных денежных ресурсов.

Предлагаемые процентные ставки по срочным депозитам в национальной валюте (21−23%) формируются с положительным разрывом к инфляционным ожиданиям населения и обеспечивают привлекательность сбережений в национальной валюте.

Временное снижение темпов роста депозитов в национальной валюте, наблюдавшееся в марте, в апреле-мае полностью сменилось на рост, а объем срочных депозитов населения увеличился на 22,4% по сравнению с началом года.

Вместе с тем, в последние два месяца наблюдается быстрый рост объема наличных денег в обращении. В основном, это связано с тем, что население стало продавать банкам больше валюты, поступившей по денежным переводам, а также выплатой разовых социальных пособий. В частности, за последние пять месяцев банки купили у населения валюты на 1,5 млрд долларов больше, чем продали.

Процентные ставки по кредитам в национальной валюте в среднем формировались в пределах 22−23%.

Макроэкономические ожидания

Ожидается, что валютные потоки в страну через экспортные поступления, денежные переводы и прямые иностранные инвестиции будут поддерживать предложение иностранной валюты на внутреннем рынке и послужат стабилизации обменного курса в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Стабильность обменного курса, в свою очередь, сыграет роль в смягчении влияния «импортируемой инфляции» на цены.

До конца года для повышения привлекательности активов в национальной валюте и достижения эффективного переноса решений денежно-кредитной политики будут:

без ограничений проводиться депозитные операции «овернайт» и двухнедельные депозитные аукционы, направленные на привлечение ликвидности;

увеличены лимиты по среднемесячному остатку краткосрочных облигаций Центробанка до 25 трлн сумов;

предел доходности облигаций Центрального банка, приобретаемых банками на аукционах, будет сохранен на уровне верхней границы процентного коридора основной ставки.

Центральный банк планируется обновить среднесрочные макроэкономические прогнозы по итогам второго квартала. Очередное опорное заседание ЦБ по рассмотрению основной ставки назначено на 21 июля.