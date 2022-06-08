На 555-м километре автодороги А-380 в Турткульском раойне Каракалпакстана 8 июня в 3:14 ночи произошло возгорание в салоне автобуса Yutong, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

В автобусе находились 55 пассажиров и два водителя, в результате пожара никто не пострадал.

Два пожарно-спасательных расчёта прибыли на место в 3:40. Расстояние от места возгорания до ближайшей пожарной части составило 45 км, уточняют в министерстве.

Пламя было потушено к 4:15. Автобус полностью сгорел, предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки.