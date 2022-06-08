Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов выступил на третьей встрече глав внешнеполитических ведомств в формате «Центральная Азия — Китай», прошедшей 8 июня в Казахстане. Пресс-служба МИДа опубликовала текст его выступления.

Владимир Нором заявил, что Узбекистан выступает за совместную с Китаем реализацию в Центральной Азии долгосрочных и взаимовыгодных проектов, которые будут способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития, интеграции стран региона в систему глобальной экономики и транспортно-логистических коридоров.

«Рассчитываем на вашу поддержку инициативы о разработке совместной стратегии Нового экономического диалога „Китай — Центральная Азия“, направленной на принятие действенных мер по эффективному использованию имеющегося у наших стран огромного потенциала в области экономики, торговли, промышленной кооперации с привлечением китайских технологий», — сказал он.

Как отметил и. о. главы МИДа, нынешние проблемы с логистикой и серьезные сбои в цепочках поставок продукции негативно отражаются на многих производственных отраслях, сроках и качестве реализации приоритетных инвестиционных проектов.

В этих условиях, сказал он, особую значимость приобретает принимаемая «Инициатива об углублении сотрудничества в области взаимосвязанности». По мнению Владимира Норова, она создаст условия для обеспечения бесперебойной системы грузопотоков, наращивания пропускной способности пограничных пунктов, совершенствования системы «зеленых» коридоров, увеличения международных автомобильных и железнодорожных перевозок.

«Считаем необходимым создание Координационного совета по транспортной инфраструктуре на уровне заместителей глав правительств стран Центральной Азии и Китая в целях выработки системных решений для обеспечения бесперебойного грузопотока, предупреждения логистических сбоев и развития трансрегиональных логистических сетей», — заявил Владимир Норов.

И. о. главы МИДа отметил, что важно приступить к реализации проектов строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», а также «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар».

«Соединение этих железнодорожных проектов позволит диверсифицировать транспортно-логистические узлы в и из стран Центральной Азии, будет способствовать развитию региональной взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, а также обеспечению устойчивого экономического роста и сокращения бедности в регионе», — сказал он.

Владимир Норов также подчеркнул, что возрастающее значение имеет развитие многостороннего партнерства в области развития цифровой экономики и торговли, электронного правительства, технологий блокчейн и искусственного интеллекта.

«Рассчитываем на поддержку инициативы, выдвинутой президентом Узбекистана в ходе онлайн-саммита, о создании на базе IT-парков наших стран совместной платформы „Интеллектуального Шелкового пути“», — сказал он.

От имени Узбекистана и. о. министра поддержал «Инициативу по сотрудничеству в области цифровых данных», которая «нацеленная на обеспечение сбалансированного подхода к технологическому прогрессу, экономическому развитию и созданию не дискриминационной деловой среды, с одной стороны, и защиту национальной безопасности и общественных интересов, с другой».

Владимир Норов такде отметил, что Узбекистан заинтересован в реализации совместных проектов в Приаралье на основе китайского опыта экологических инноваций и технологий.

«Рассчитываем на широкую поддержку инициативы о разработке в рамках проекта „Зеленый Шелковый путь“ дорожной карты, по привлечению китайских инвестиций и технологий в сферу альтернативной энергетики, локализации комплектующих и оборудования для солнечных и ветровых электростанций, подготовке профильных кадров», — сказал он.

И. о. главы МИДа также предложил запустить специальную программу привлечения молодежи к построению «зеленой» экономики. «Это позволит в будущем сформировать культуру „зеленого“ потребления», — сказал он.

«Своевременным является совместное инициирование принятия отдельной резолюции Генеральной ассамблеи ООН по обеспечению продовольственной безопасности в условиях пандемии, которая будет способствовать эффективному восстановлению экономик наших стран и ускорению достижения Целей устойчивого развития, — заявил Владимир Норов.

«Важно воздержаться от политизации резолюции и учесть в ней вопросы увеличения в период пандемии инвестиций в продовольственный сектор и формирования эффективных механизмов взаимных поставок с созданием «зеленых коридоров», — подчеркнул он.

Владимир Норов отметил, что Узбекистан проявляет интерес к успешно реализованной Китаем Концепции формирования общества «средней зажиточности» и исторической победе над крайней бедностью.

«Мы полностью поддерживаем идею о превращении „Одного пояса, одного пути“ в „путь к ликвидации бедности и экономическому росту“, — сказал он. — Заинтересованы в организации тренингов и семинаров по изучению передового опыта Китая в вопросах модернизации и внедрения инноваций в сельскохозяйственный сектор, налаживании производственных цепочек между городом и селом, повышении трудовых навыков сельских жителей, укреплении сельской инфраструктуры, развития электронной торговли на селе».

И. о. министра выразил готовность Узбекистана в рамках «Шелкового пути здоровья и безопасности глобального здравоохранения» расширять сотрудничество в области профилактики и контроля эпидемий, а также поддержал инициативу Китая по созданию Союза индустрии здравоохранения Китая — Центральной Азии.

Владимир Норов отметил как своевременное решение Китая о выделении 1200 государственных стипендий для студентов из Центральной Азии, а также 5000 квот для обучения специалистов в области здравоохранения, сельского хозяйства, коммуникаций, информационных технологий.

«Одна из ключевых составляющих стабильности и экономического процветания нашего региона — нормализация ситуации и недопущение нарастания гуманитарного кризиса в Афганистане. К сожалению, на фоне других международных вопросов мы наблюдаем некоторое снижение внимания международного сообщества к Афганистану», — подчеркнул и. о.министра.

Владимир Норов подчеркнул, что Узбекистан продолжит оказывать поддержку афганскому народу в виде гуманитарных поставок продовольствия, медикаментов, строительных материалов.

И. о. главы МИД также заявил, что Узбекистан заинтересован в совместной реализации с китайскими партнерами инфраструктурных проектов в Афганистане, которые, как ожидается, будут способствовать восстановлению мира и стабильности.

Он пригласил спецпредставителей по Афганистану из стран-участниц этого формата принять участие в открытом диалоге по выработке консолидированного подхода к постконфликтному развитию Афганистана, в рамках международной конференции в конце июля в Ташкенте.