В понедельник по территории Узбекистана ожидается ясная и жаркая погода, лишь в отдельных горных районах во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозой, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха к полудню достигнет +35…+38 градусов.

С завтрашнего дня начнется вынос очень жаркого воздуха с зарубежного юга через Туркменистан. По территории Узбекистана изо дня в день жара будет нарастать и к четвергу достигнет пределов +38…+39, по северу, югу и пустынной зоне — до +40…+42, что на 5−6 градусов выше нормы для этого периода.

В пятницу ожидается слабовыраженное вторжение с районов Каспийского моря. По большей части территории страны прогнозируется преобладание погоды без осадков, лишь по предгорным и горным районам пройдет местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха в этот день составит +32…+37 градусов.

Усиление ветра до 17−22 м/с ожидается 7−9 июня по северу и пустынной зоне, 10 июня местами по республике, в отдельных районах не исключен пыльный поземок.