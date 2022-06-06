В махалле «Кушчинор» Юнусабадского района Ташкента неизвестный стрелял в кошку. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях, подтвердило ГУВД столицы.

2 июня в органы внутренних дел обратилась 41-летняя жительница махалли Малика С. Она сообщила инспектору профилактику, что вечером 27 мая отпустила домашнюю кошку погулять на улицу, а когда та вернулась спустя полтора часа, в районе носа животного имелась кровоточащая рана.

На следующее утро, поняв, что кровотечение не прекращается, женщина отвезла кошку в ветеринарную клинику. В ходе осмотра врач извлёк из раны небольшой металлический шарик, предположительно являющийся дробью, применяемой в пневматических ружьях. Рану обработали и зашили. Сейчас кошка восстанавливается дома.

На основании заявления женщины сотрудники УКД ОВД Юнусабадского района инициировали проверку, устанавливается личность нарушителя.

В соцсетях сообщалось, что в этой же махалле имеются и другие случаи жестокого обращения с животными, однако, как отметили в ГУВД, заявлений по этому поводу в органы внутренних дел не поступало.

«Если ваш домашний питомец или уличные животные поблизости пострадали от чьих-либо действий, пожалуйста, сообщайте о данных фактах в установленном законом порядке: ни один из случаев не останется без внимания и будет расследован», — призвали в ГУВД.