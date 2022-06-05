Сборная Узбекистана по футболу среди игроков до 23 лет одержала разгромную победу во втором туре чемпионата Азии. Матч против молодёжной сборной Катара, прошедший на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, завершился со счётом 6:0.

Счёт был открыт уже на 5-й минуте встречи после гола полузащитника Жасура Жалолиддинова. На 20-й минуте Хожимат Эркинов вошёл в штрафную соперника, обыграл защитника и забил гол с острого угла. Третий мяч в ворота соперника к концу первого тайма (45+1') отправил нападающий Хусаин Норчаев.

Во втором тайме узбекистанцы продолжили давление и реализовали ещё три гола, которые пришлись на отрезок в 7 минут. Нападающий Улугбек Хошимов на 60-й минуте добил мяч после отраженного удара голкипером. Защитник Катара Юсеф Айман при обороне отрпавил мяч в свои ворота. А вышедший на замену нападающий Русланбек Жиянов через левый фланг вошёл в штрафную и сделал счёт 6:0, обыграв защитники и вратаря.

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«Мы готовились к тяжелой игре, но, как видите, в принципе ребята хорошо сыграли. Все созданные моменты хорошо использовали», — заявил главный тренер молодежной сборной Тимур Кападзе на послематчевой пресс-конференции.

Узбекистан после этой победы досрочно вышел в четвертьфинал турнира.





В третьем туре группового этапа 7 июня молодёжная команда сыграет против Ирана U-23.

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