Американский вишнёвый пирог
Американский пирог получается нежным и в меру сладким. Подаётся как холодным, так и тёплым — с шариком ванильного мороженого.
Сдобный пирог с абрикосами и вишней
Пирог из сдобного теста с фруктовой начинкой. Абрикосы и вишня очень хороши в выпечке и прекрасно сочетаются друг с другом.
Пирожки со штрейзелем и вишней
Пирожки с вишней из дрожжевого теста готовятся в духовке. В сезон можно готовить их со свежей вишней, а в остальное время отлично подойдёт замороженная.
Тёртый пирог с вишней
Вишнёвый пирог на основе песочного теста — лёгкий в приготовлении, вкусный и сочный.
Сдобная косичка с творогом и вишней
Вишня и творог — основа простого и вкусного рецепта выпечки. Сдобная косичка украсит и праздничный стол.
Кекс с вишней
Кекс с вишней — это быстрый вариант вкусной выпечки. При желании можно присыпать готовый вишнёвый кекс сахарной пудрой.
Творожные плетёнки с вишней
Плетёнки из творожного теста с начинкой из вишни — ещё один рецепт по-домашнему вкусной выпечки. Вишню можно заменить любыми фруктами и ягодами.