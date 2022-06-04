Американский вишнёвый пирог





Американский пирог получается нежным и в меру сладким. Подаётся как холодным, так и тёплым — с шариком ванильного мороженого.

Сдобный пирог с абрикосами и вишней





Пирог из сдобного теста с фруктовой начинкой. Абрикосы и вишня очень хороши в выпечке и прекрасно сочетаются друг с другом.

Пирожки со штрейзелем и вишней





Пирожки с вишней из дрожжевого теста готовятся в духовке. В сезон можно готовить их со свежей вишней, а в остальное время отлично подойдёт замороженная.

Тёртый пирог с вишней





Вишнёвый пирог на основе песочного теста — лёгкий в приготовлении, вкусный и сочный.

Сдобная косичка с творогом и вишней





Вишня и творог — основа простого и вкусного рецепта выпечки. Сдобная косичка украсит и праздничный стол.

Кекс с вишней





Кекс с вишней — это быстрый вариант вкусной выпечки. При желании можно присыпать готовый вишнёвый кекс сахарной пудрой.

Творожные плетёнки с вишней





Плетёнки из творожного теста с начинкой из вишни — ещё один рецепт по-домашнему вкусной выпечки. Вишню можно заменить любыми фруктами и ягодами.