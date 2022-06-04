На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 31 мая министр финансов Тимур Ишметов поспорил с депутатами насчёт проект «Инициативный бюджет», в рамках которого граждане получили возможность распределять часть местного бюджета по своему усмотрению.

Депутат Законодательной палаты, член фракции «Адолат» Мухаммаджон Валиев отметил, что при сборе голосов за какую-либо инициативу допускаются нарушения.

Депутат Законодательной палаты, член фракции «Адолат» Мухаммаджон Валиев

«Мы стали свидетелями организации большого количества голосов искусственным образом, сговора или предварительного соглашения о голосовании за определенный проект, привлечения сотрудников сферы образования к этому процессу. В 2022 году какие меры планирует принять Министерство финансов, чтобы предотвратить вышеуказанные случаи?» — спросил он.

Тимур Ишметов отметил, что в некоторых махаллях проживают меньше людей. Поэтому граждане вместо того, чтобы голосовать за проект в каждой махалле и проигрывать с меньшим числом голосов на уровне района, объединяются.

«Люди общаются и говорят: „Давайте не будем распылять голоса. Давайте в этот раз проголосуем за нашу махаллю, а в следующий раз отдадим голос за ваш“. Это показывает терпимость нашего узбекского народа и широту его души. Они говорят: „Пусть наша проблема будет решена в следующем году, мы подождём, но пусть проблема решится“. Вот такие тактики и стратегии принимают граждане», — заявил он.

Глава Минфина не считает этот процесс искусственным или сговором.

Министр отметил депутата Дониёра Ганиева, который принимал активное участие в «Инициативном бюджете» и помогал свои избирателям, и призывал других депутатов последовать его примеру.

«В результате агитации депутата Дониёра Ганиева проект по оснащению родильного комплекса в Маргилане набрала 15 тысяч голосов — больше других инициатив по республике. Это не может не восхищать. Можно привести много таких примеров. Мы уверены, что активное участие депутатов в этом процессе будет важным показателем и верим, что они продолжат активно участвовать в этом», — сказал он.

Депутат партии «Адолат» Гулбахор Сайдганиева считает, что в некоторых махаллях с населением 2000 человек набирали 10 тысяч голосов, что является искусственным сбором голосов. По её словам, это вызывает недовольство многих граждан.

«В те дни в регионе не осталось в продаже SIM-карт мобильных операторов. Исходя из этого, на прошлых заседаниях я также давала предложения, то есть перейти на систему One-ID (единая система идентификации — ред.), чтобы человек мог проголосовать только один раз, даже если у него 50 SIM-карт. Я также предлагала совершенствовать механизм, чтобы человек не мог голосовать вне своего региона», — сообщила она.

Кадр из видео Uzreport TV.

Тимур Ишметов выступил резко против ограничения права голоса граждан только внутри региона, где они проживают.

«Какое у вас есть право ограничивать мой голос? Я не проголосовал ни за один проект в своём Мирабадском районе, но я отдал голос за проект в Муйнакском районе. У вас нет права ограничивать мой голос в пределах одного региона… Да, это предложение. Она говорит, что несколько раз предлагала это, а мы уже несколько раз отвечали ей», — сказал министр.

В ночь на 2 апреля завершилось голосование по проектам инициативного бюджета на портале «Открытый бюджет» за первое полугодие. Жители Узбекистана отдали 6,72 миллиона голосов (около трети взрослого населения страны) по 40,2 тысячам проектов из предложенных 69,7 тысяч.

Победителями определены 2215 проектов, на их финансирование будет направлено 1,11 трлн сумов. В основном голосовали через SMS-сообщения — 6,37 миллиона (94,8% всех голосов), в онлайн-голосовании приняли участие 344,6 тысячи человек.

После объявления результатов голосования жители разных регионов начали отмечать победу своих проектов салютом, музыкой и танцами. В основном победили проекты, связанные с ремонтом школ, дорог и детсадов.