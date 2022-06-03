Хокимият Ташкента призвал жителей сообщать о бетонировании или асфальтировании стволов деревьев через сервис Xalq Nazorati.

На портале открыт специальный раздел, который позволит адресно получать сигналы и оперативно принимать меры по решению проблемы. Пункт «Забетонированный ствол дерева» доступен в разделе «Общественное пространство» — «Экология».

По данным на 31 мая, жители прислали через портал 268 сообщений о проблемах с деревьями, из них 66 касались бетонирования. «61 дерево уже освобождено из бетонного плена, остальные 5 — в работе и под контролем», — отметили в хокимияте.

Бетонирование и асфальтирование вплотную к стволам деревьев встречается в столице и других городах Узбекистана давно. В последние годы проблема усилилась с расширением масштабов работ по строительству тротуаров, велодорожек и обновлению асфальта в махаллях.

Об этом активно пишут пользователи социальных сетей и экологические Telegram-каналы. Реакция властей обычно носит точечный характер. Запуск раздела на городском портале должен помочь решать проблему централизованно и более оперативно.

Xalq Nazorati был запущен в феврале 2021 года. Сейчас на портале зарегистрировано 9222 пользователя, по их заявкам решено 8377 проблем, большинство из них относится к сфере ЖКХ.