Очередной случай массовой заливки стволов деревьев бетоном произошёл в городе Гагарине Джизакской области. Фотографии об этом с подписью «Мы и в бетон посадим деревья» 3 декабря опубликовал журналист Хуршид Далиев.

4 декабря управление экологии области сообщило, что 75 деревьев, посаженных по обе стороны улицы Дружбы народов, оказались забетонированы при прокладке тротуара компанией «Файз-Барака».





Фото: t.me/muxbir1.

Инспекторы экологии насчитали 38 стволов арчи, 7 ясеней, 1 тутовник, 1 акацию, 1 черешню, 4 карагача, 7 эльдарских сосен и 12 айлантов.

«Бетон у оснований деревьев разрушен, почва разрыхлена, произведён уход. В отношении сотрудников ООО, допустивших это, оформлены протоколы и назначен штраф», — говорится в сообщении.





Фото: Управление экологии Джизакской области.

В тот же день заявление по инциденту опубликовала Экологическая партия Узбекистана. Она «резко осудила подобное жестокое отношение».

«Тот факт, что данный случай произошёл в то время, когда в нашей стране реализуется общенациональный проект „Яшил макон“ и уделяется внимание каждому дереву, посадке хотя бы одного саженца, вызывает ряд вопросов», — заявили в Экопартии.

«Построить тротуар вдоль улицы — это не маленькая работа, которую можно завершить за один или два дня. Для этого нужно тщательное планирование проектно-строительных работ. И в этом процессе должен быть учтён каждый ствол дерева», — отметили в партии.

«Куда смотрели ответственные за проектирование и строительство? Разве процесс строительства не должны контролировать заместитель хокима района по строительству, архитектор района? Куда смотрели отдел благоустройства, экологическая инспекция? Вообще, ответственные были в курсе того, что здесь прокладывается дорожка здоровья и бетонируются основания здоровых деревьев?» — задала вопросы партия.

В заявлении указывается на то, что «дорожки здоровья», строящиеся сегодня по всей стране для пропаганды здорового образа жизни, призваны стать зелёными зонами, удобными для пешеходов. Объявленные президентом «40 ударных дней» посадки деревьев также требуют «особого внимания к каждому саженку», говорится в заявлении.

Посередине тротуара оказались не только деревья, но и столбы. Фото: Управление экологии Джизакской области.

«Вокруг деревьев сломан бетон и допущенная ошибка исправлена. Однако по фотографиям видно, что недостатки полностью не устранены, бетон вокруг деревьев сломан для галочки, условий для ухода за ними недостаточно», — подчеркнули в партии.

В заявлении отмечается безразличие отдела благоустройства и других ответственных лиц к ситуации и указывается, что одними штрафами проблему полностью не решить.

«Необходимо рассмотреть вопрос об ответственности за такое отношение к деревьям каждого руководителя причастной организации, каждого ответственного лица. Должна быть гарантия того, что каждое дерево находится под защитой и уходом как часть окружающей природной среды», — заявила Экопартия.

В воскресенье Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды сообщил, что молодые деревья были пересажены.





Фото: Госкомэкологии.