Двое сотрудников органов внутренних дел уволены за применение силы к казахстанским туристам в Самарканде, сообщило УзА.
В их отношении прокуратура возбудила дело по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса (Превышение власти или должностных полномочий).
Напомним, в ночь на 21 мая сотрудники Патрульно-постовой службы УВД Самарканда задержали нескольких туристов, в том числе прибывших из Казахстана, и с применением электрошокеров принудительно доставили их в участок для установления личности, несмотря на наличие у них документов.
Сотрудники говорили туристам, что после 23:00 на улице находиться нельзя, потому что в городе проводится мероприятие «Безопасная ночь», и что у них есть «план». Туристы предъявили документы и просили дать им возможность уехать на такси.
МВД тогда заявило, что сотрудники грубо нарушили нормы профессиональной этики и превысили полномочия.
Samir Safiya
А если бы это были граждане Узбекистана?! Если б не было видео?! Что тогда?! Почему нельзя взять опыт Грузии времён Саакашвили. Многие до сих пор пишут об этом уникальном реформировании полиции
Алишер Сабиров
Надо сначала воспитать в сотрудниках “культуру“ использования новой “игрушки“. Иначе так и будет продолжаться. Ну должен же он её “ попробовать в действии“)))). Строго регламентировать моменты использования.
И ещё, а когда собственное население шпарят шокерами надо и не надо, это не является поводом для расследования?