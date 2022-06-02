Кабинет министров Узбекистана 1 июня издал постановление «О мерах по эффективному использованию земельных участков, расположенных под строящимися в городе Ташкенте линиями надземного метро».

По данным пресс-службы Министерства юстиции, документ предусматривает создание на участках вдоль кольцевой ветки метро между станциями 1−5 «Дустлик-Куйлюк» пешеходные и велосипедные дорожки, парковки, парки для прогулок жителей, детские и спортивные площадки.

Планируется провести инвентаризацию земельных участков, расположенных под линиями. Часть из них, не влияющая на работу метро, будет передана в резерв хокимията Ташкента.

Данные участки выставят на онлайн-аукцион (E-Auksion) для строительства и размещения фудтраков и освещения с правом аренды на 5 лет. Провести оплату можно в рассрочку — равными долями на срок до 12 месяцев.

На участках, предоставленных в аренду через аукцинные торги, планируется создать:

пункты торговли и обслуживания;

пункты торговли продуктами питания в готовом виде (фастфуд);

книжные магазины;

автостоянки;

культурно-досуговые и спортивные площадки.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ещё весной 2018 года, когда строилась кольцевая линия метро до рынка «Куйлюк» (она была открыта к осени 2020 года) предлагал создать вдоль линии велодорожки и благоустроить прилегающую территорию.

В сентябре 2020 года хоким Яшнабадского района Бахтиёр Рахманкулов сообщал, что земельные участки под кольцевой линией будут выставлены на аукцион. Здесь намечалось создать благоустроенную территорию с кафе, ресторанами и магазинами, а также за счёт расширения улицы — прогулочную зону и велодорожки. Сообщалось, что вся территория между станциями «Дустлик-2 и «Куйлюк» будет полностью благоустроена и обеспечена необходимой инфраструктурой.

В начале 2022 года Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по развитию сферы услуг. Среди прочего введён порядок продажи участков под фудтраки через онлайн-аукционы. Первые подобные лоты появились на E-auksion в феврале.