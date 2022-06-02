Правительства Узбекистана и Таджикистана подписали меморандум о намерениях по экспорту электроэнергии, которая будет вырабатываться Рогунской гидроэлектростанции в летний период. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.

В настоящее время, по данным таджикской стороны, идёт процесс поэтапного введения в эксплуатацию всех агрегатов Рогунской ГЭС.

Сроки, режимы поставки электроэнергии, объёмы и тариф будут рассмотрены в рамках отдельного соглашения о закупках электроэнергии, которое планируется подписать до конца текущего года.

Предварительно речь идет о соглашении сроком на 10 лет, отметили в министерстве.

О Рогунской ГЭС

Строительство плотины Рогунской ГЭС было начато в октябре 2016 года в городе Рогуне на берегу реки Вахш. В церемонии принял участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Плотина ГЭС высотой 335 м станет самой высокой каменно-земляной плотиной в мире.

Расположенная в каскаде станций на реке Вахш, Рогунская ГЭС будет иметь шесть агрегатов мощностью 600 МВт каждый. Имея общую мощность 3600 МВт (более 17 миллиардов кВт.ч), Рогунская ГЭС станет крупнейшей гидроэлектростанцией в регионе.

Первый агрегат ГЭС был запущен президентом Таджикистана в ноябре 2018 года. В церемонии участвовали высокопоставленные представители ряда стран, в том числе Узбекистана. После ввода в действие первого агрегата ГЭС была подключена к общей энергетической системе страны.

Второй агрегат запустили в эксплуатацию в сентябре 2019 года. В церемонии, приуроченной к 28-й годовщине независимости страны, также участвовал президент Эмомали Рахмон.

Узбекистан до смены руководства страны выступал против строительства Рогунской ГЭС, выражая опасения по поводу появления в горной местности с высокой сейсмичностью самой высокой в мире плотины и призывая пересмотреть проект, отдав предпочтение строительству малых и средних ГЭС.