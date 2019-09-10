Второй агрегат Рогунской гидроэлектростанции запустили в эксплуатацию в Таджикистане 9 сентября. Торжественный запуск был приурочен к 28-й годовщине независимости страны.

Фото: Пресс-служба президента Таджикистана.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на церемонии, подчеркнул, что ГЭС строится в соответствии с международными нормами безопасности «и в ближайшем будущем озарит светом дома не только жителей Таджикистана, но будет также служить странам региона».

Строительство плотины Рогунской ГЭС началось в октябре 2016 года. Осенью 2018 года был запущен первый агрегат гидроэлектростанции. За это время на ГЭС произведено 570 миллионов кВт⋅ч и переправлено в энергетическую систему страны, сообщается на сайте главы Таджикистана.

Рогунская ГЭС — девятая гидроэлектростанция каскада реки Вахш, она расположена в 110 км от столицы страны Душанбе. ГЭС состоит из шести агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 мегаватт. Имея общую мощность 3600 МВт (более 17 миллиардов кВт⋅ч), Рогунская ГЭС станет крупнейшей гидроэлектростанцией в регионе.