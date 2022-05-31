Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Узбекистан с двухдневным официальным визитом, сообщило издание «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Поездка президента запланирована на 2−3 июня. В рамках визита запланированы официальные встречи Эмомали Рахмона с высшим руководством Узбекистана, по итогам которых не исключено подписание ряда документов, отметили в пресс-службе.

В повестке предстоящих встреч — развитие сотрудничества между странами в торговой, экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

В связи с предстоящим визитом таджикистанское ИА «Ховар» опубликовало статью посла страны в Узбекистане Абдужаббора Рахмонзода. В ней говорится, что в рамках визита президента в Ташкент запланированы деловые встречи, инвестиционный форум, региональная научно-практическая конференция и ряд культурных мероприятий.

Согласно статистическим данным, в 2021 году товарооборот между двумя государствами составил 447,8 млн долларов, что на 114 млн (34,2%) больше, чем в 2020 году.