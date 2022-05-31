По северу, югу и пустынной зоне 2 июня, местами по Узбекистану 3−4 июня возможно усиление ветра до 18−23 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По горным и предгорным районам 2−4 июня временами пройдут дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. В связи с этим по горным и предгорным районам возможны селе-паводковые явления: