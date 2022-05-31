По северу, югу и пустынной зоне 2 июня, местами по Узбекистану 3−4 июня возможно усиление ветра до 18−23 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком, сообщила пресс-служба Узгидромета.
По горным и предгорным районам 2−4 июня временами пройдут дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. В связи с этим по горным и предгорным районам возможны селе-паводковые явления:
- Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;
- Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;
- Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;
- Навоийская область: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;
- Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;
- Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;
- Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;
- Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;
- Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.