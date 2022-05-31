Постановлением президента Узбекистана от 31 мая утверждено образование Андижанского государственного института иностранных языков.

Учебный процесс в институте начнётся уже с 2022/2023 учебного года. Студентам будет присваиваться квалификация по двум иностранным языкам.

Квота государственного заказа, выделяемая по подготовке кадров на этапах бакалавриата и магистратуры в направлениях иностранных языков в Андижанский государственный университет и его Педагогический институт, с нового учебного года направляется новому институту.

С 2023/2024 учебного года на вступительных экзаменах в бакалавриат проводится профессиональный (творческий) экзамен, направленный на оценку четырёх навыков (слушать и понимать, читать, писать и говорить) по предмету «иностранный язык» в комплексе предметов. При этом абитуриентам, имеющим национальный сертификат уровня B2 и выше или международно признанный сертификат, начисляется максимальный балл без экзамена.

При поступлении на магистратуру учитывается средний показатель балла национального сертификата по уровню знания иностранного языка уровня С1 или соответствующего ему международно признанного сертификата и диплома бакалавриата и не проводятся дополнительные экзамены.

В институт планируется привлечь квалифицированных зарубежных специалистов, являющихся носителями языка. Их заработная плата будет определяться на основе рыночной конъюнктуры и финансироваться за счёт внебюджетных средств института и средств Фонда развития высших образовательных учреждений.