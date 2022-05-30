С 1 июня государство в Узбекистане начнёт закупать зерно по рыночным ценам. Фермеры и кластеры смогут продавать своё зерно на бирже. Закупочная цена зерна увеличится с 1,55 млн до 3 млн сумов. При этом исходя из средних цен, сформировавшихся на бирже в июле-августе, фермерам будет выплачена положительная разница.

В Министерстве экономического развития и сокращения бедности «Газете.uz» рассказали о либерализации рынка зерна, повышении привлекательности этого рынка и мерах по предотвращению роста цен на муку.

До недавнего времени только предприятия «Уздонмахсулот» производили муку из пшеницы, закупаемой за счёт государственных ресурсов. Теперь зерно будет продаваться через биржу всем производителям муки.

«Появится конкуренция, предприниматели начнут стремиться к превосходству по качеству и цене», — отметили в Минэкономразвития.

За последние годы в Узбекистане было запущено более 160 крупных частных зерновых предприятий мощностью около 3 миллионов тонн. В прошлом году в стране было произведено около 3,5 миллиона тонн муки, в том числе 54% — частными предприятиями.

По данным Госкомстата, на начало мая средняя розничная цена 1 кг импортной и местной муки составляла от 5400 сумов. При этом мука первого сорта в Каракалпакстане стоит в среднем 5820 сумов, Ташкенте — 5690 сумов, Бухаре — 5600 сумов, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областях — до 5000 сумов.

После введения практики продажи пшеницы на бирже ожидается сохранение стоимости на муку на уровне указанных цен.

«Практика показывает, что в конце апреля и первой декаде мая приходится пик потребления муки, что отражается на росте цен. Закупка пшеницы по свободным ценам и продажа мучной продукции по свободным ценам на бирже приведёт к стабилизации рыночных цен. Это видно из опыта реализации муки на бирже в 2019 году», — отметили в министерстве.

В частности, после прекращения госрегулирования цен на муку в первые дни октября 2019 года её стоимость выросла более чем на 20% в отдельных регионах, но затем упала. В период с октября 2019 года по май 2020 года цены на муку выросли на 10,4% или остались на уровне свободных рыночных цен.

В Минэкономразвития отметили, что цены на внутреннем рынке напрямую связаны с ценами на мировом рынке, потому что объём производимого в стране зерна не полностью покрывает внутреннюю потребность. В 2019 году Узбекистан импортировал 2,2 миллиона тонн пшеницы, в 2020 году — 2,8 миллиона тонн и в 2021 году — 2,77 миллиона тонн.

Часть переработанной в стране мучной продукции была отправлена на экспорт, в том числе в 2019 году — 419 тысяч тонн, в 2020 году — 737 тысяч и в 2021 году — 949 тысяч тонн.

Из-за засухи в 2021 году объём производства зерна в стране несколько снизился по сравнению с предыдущими годами. К росту цен на региональных рынках также привело снижение урожая в Казахстане в прошлом году и полное прекращение экспорта зерна из России на фоне войны с Украиной в текущем.

«По экспертным данным и нашим наблюдениям, в этом году урожай в стране ожидается выше прошлогоднего, а в Казахстане урожай зерновых ожидается выше, чем в предыдущие годы. Кроме того, вместе с высоким урожаем зерна у России есть остаток в 15 миллионов тонн пшеницы за прошлый год. Все это приведёт к стабилизации цен на муку в текущем году, а затем к снижению цен до уровня средних многолетних», — заявили в министерстве.

В Минэкономразвития также ответили на заявления в интернете о необходимости повышения цен на местную пшеницу. При этом рост цен на импортную муку многие считают понятным.

«В первую очередь следует обратить внимание на то, что цена на пшеницу не повышается, а либерализуется. Цена определяется спросом и предложением на рынке. Какой смысл выращивать зерно, когда все производители зерна, независимо от формы собственности, включая фермерские хозяйства, не только не получают хоть какую-то прибыль, но и не покрывают затраты на выращивание пшеницы или другой продукции? Выращивание зерна — это тоже бизнес. На наш взгляд, нет ни одного предпринимателя, готового заниматься таким бизнесом», — отметили в министерстве.

Как пояснили в министерстве, искусственно заниженные цены на зерно ограничили финансовые возможности производителей зерна и не позволяли им работать над повышением урожайности.

«Очевидно, что либерализация этого направления в ближайшие пяит лет приведет к значительному увеличению производства зерна в стране и значительному сокращению импорта», — считают в Минэкономразвития.

Правительство разработало ряд мер для предотвращения резкого роста цен на муку.

Так, действующее законодательство запрещает экспорт выращенной в стране пшеницы или муки, переработанной из этого зерна. Полное сохранение выращенной в стране пшеницы на внутреннем рынке должно послужить поддержанию стабильности цен на муку.

Кроме того, в стране созданы достаточные запасы пшеницы, которую при необходимости можно направить на внутренний рынок. В то же время правительство разработало меры по ввозу определенного объёма пшеницы или муки в централизованном порядке по мере необходимости.

Наряду с этими мерами в рамках действующего законодательства Антимонопольный комитет и другие ответственные государственные органы ответственны за оперативное принятие мер против искусственного повышения цен производителями муки, заверили в министерстве.

В Минэкономразвития напомнили, что на рынке работают частные зерновые предприятия с мощностью по переработке около 3 миллионов тонн зерна.

«Иными словами, можно с уверенностью сказать, что конкурентная среда в этой сфере полностью сформирована. Конкурентная среда не позволит искусственно повышать цены. Мы ведём постоянным мониторинг цен на муку и формовой хлеб», — подчеркнули в министерстве.

На совещании 11 мая президент Шавкат Мирзиёев поручил хокимам и прокурорам областей не допускать сокращения производства муки и необоснованного повышения цен из-за внедрения рыночных механизмов в зерноводство, иначе это будет считаться «саботажем».