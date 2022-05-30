В возрасте 64 лет ушла из жизни Герой Узбекистана, руководитель фермерского хозяйства «Нурли обод» Алтыарыкского района Ферганской области Лола Муротова. Об этом сообщило УзА.

Ранее в мае пресс-секретарь президента Шерзод Асадов сообщал, что Лола Муротова тяжело больна, и её по поручению главы государства в больнице навестили заместитель премьер-министра Шухрат Ганиев, министр здравоохранения Бехзод Мусаев и другие официальные лица. Они передали приветствие президента и пожелания выздоровления.

На днях появились сообщения о возможной смерти Лолы Муротовой, но хокимият Ферганской области опроверг их, сообщив, что её состояние стабильно тяжёлое.

Звание Героя Узбекистана было присвоено Лолу Муротовой, более 40 лет работавшей в сельском хозяйстве, президентом в 2019 году. Она пользовалась особым уважением главы государства. Он регулярно встречался с ней в ходе поездок в Ферганскую область.

В прошлом году в преддверии праздника 8 Марта президент звонил фермеру. На тот момент она также была на лечении. В ходе беседы Шавкат Мирзиёев отметил её большой вклад в развитие сельского хозяйства и фермерского движения в стране, решение социальных проблем в своём регионе, многолетний самоотверженный и честный труд.

«Тракторист, обычный рабочий, механик, табельщик, бригадир, начальник отдела, председатель хозяйства», — перечисляло УзА должности, которые она занимала. Её было также присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Узбекистан».

Пресс-служба президента готовила короткий фильм о Лоле Муротовой: