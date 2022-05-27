На заправках компании «Узбекнефтегаз» цены на бензин Аи-80 выросли на 4,3% — с 6500 сумов до 6800 сумов. Это первое повышение с декабря 2021 года.

С начала года биржевые цены на эту марку топлива увеличились на 21,1% — с 6,88 млн сумов до 8,34 млн сумов за тонну.

По данным пресс-службы «Узбекнефтегаза», за первые четыре месяца года нефтеперерабатывающие заводы в ведении компании выставляли на биржевые торги тонну Аи-80 по стартовой цене в 3 млн сумов. При этом претенденты закупали топливо по средней цене 7,8 млн сумов.

В мае стартовая цена осталась неизменной, но средняя цена уже выросла на 13% — до 8,8 млн сумов, говорится в сообщении.

В «Узбекнефтегазе» заявили, что после покупки автобензина, реализуемого через биржевые торги, «до доставки потребителю есть налоги, рентабельность, транспортные и другие расходы».

Компания в январе-апреле произвела 314,2 тысячи тонн бензина и реализовала на биржевых торгах 305,3 тысячи тонн. Всего за этот период на НПЗ компании было переработано 531,1 тысячи тонн сырья, из них на долю импортного сырья приходится 103,7 тысячи тонн, что на 32,8 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период 2021 года.

«В настоящее время компании необходимо импортировать не менее 30% углеводородов для обеспечения потребности потребителей в нефтепродуктах», — говорится в сообщении компании. Представители «Узбекнефтегаза» ранее сообщали «Газете.uz», что бензин Аи-80 производится из местного сырья.

С начала 2022 года на фоне геополитических событий в странах Европы цена на нефть марки Brent на мировом рынке нефти увеличилась на 27,5% — с 87,2 доллара за баррель в январе до 111,1 доллара в мае, отметили в «Узбекнефтегазе».

В соседних странах темпы роста цен на бензин составили 0,2% в Туркменистане, 13,9% — в Казахстане, 17,7% — в Кыргызстане и 63,2% — в России, добавили в компании.