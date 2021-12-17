Компания «Узбекнефтегаз» сообщила о снижении с 17 декабря стоимости литра бензина Аи-80 на своих автозаправочных станциях UNG Petro с 6890 до 6500 сумов.

«На всех АЗС АО „Узбекнефтегаз“ на территории республики будет обеспечена продажа бензина по данной установленной цене», — говорится в сообщении.

Во второй половине ноября цены на самый дешёвый бензин в стране (Аи-80 производится из местного сырья) выросли на заправках «Узбекнефтегаза» с 6790—6800 сумов до 7390 сумов, на других заправках она достигала 8000−8200 сумов. Цены также выросли и на другие марки бензина, который импортируется. Рост цен объясняли повышением спроса и частично конъюнктурой мирового рынка.

Антимонопольный комитет, Министерство экономического развития и сокращения бедности, Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, Счётная палата и Министерство финансов создали рабочую группу для изучения «обоснованности расходов» компаний, связанных с производством, хранением и доставкой бензина. Кроме того, изучалась возможность снижения цен.

В конце ноября цена Аи-80 на АЗС «Узбекнефтегаза» была снижена до 6890 сумов.

В сообщении «Узбекнефтегаза» говорится, что по поручению руководства компании были созданы рабочие группы, и процесс «доставки нефтепродуктов потребителям взят под полный контроль».

«В результате проведённой работы предотвращен дефицит автобензина, согласно требованиям и предложениям потребителей налажено поэтапное снижение цен», — отмечается в сообщении.

Меры по предупреждению нехватки бензина и уменьшению цен разработаны совместно с Антимонопольным комитетом и Товарно-сырьевой биржей, добавили в компании.