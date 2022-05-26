В Янгихаётском районе Ташкента пытались продать 1 га земли за 1 млн долларов США, сообщило ГУВД столицы.

7 мая в управление с заявлением обратился 40-летний Шухрат. Он просил принять меры в отношении двух лиц, пообещавших продать земельный участок.

В ходе оперативного мероприятия сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ГУВД задержали с поличным двух мужчин при получении задатка в размере 200 тысяч долларов.

Следственный отдел УКД ОВД Яккасарайского района возбудил уголовное дело по части 4 статьи 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана.