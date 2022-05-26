Банк России снизил ключевую ставку с 14% до 11%, говорится в сообщении регулятора. Такое решение он принял на внеплановом заседании совета директоров, проведение которого анонсировал днем ранее.

Свое решение снизить ставку Центробанк объяснил «значительным замедлением темпов роста цен».

«Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — говорится в сообщении. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, но в мае замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее прогноза ЦБ.

Это третье подряд снижение ключевой ставки за последние полтора месяца после ее рекордного — и тоже внепланового — повышения до 20% в феврале. Тогда Банк России резко ужесточил денежно-кредитную политику, реагируя на обвал рынков, санкции в отношении крупнейших банков и заморозку собственных валютных резервов, которые последовали после вторжения России в Украину.

Регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки уже на ближайших заседаниях.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5−7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — говорится в пресс-релизе.

Почему ЦБ срочно снизил ставку?

Заседание по рассмотрению ключевой ставки было запланировано только на 10 июня, но в среду регулятор объявил, что проведет его на 2,5 недели раньше, 26 мая.

Как объясняет The Bell, такая срочность вызвана тем, что на прошлой неделе в России после 4,5 месяцев быстрого роста цен впервые была зафиксирована дефляция, то есть цены начали падать. Причины — спад потребительского спроса и аномально крепкий рубль.

Ничего хорошего в дефляции нет: она говорит о сокращении спроса в экономике. Если дефляция затягивается, производители уходят в убыток, сокращают инвестиции и персонал, растет безработица, и в результате спрос падает еще больше — возникает дефляционная спираль, из которой можно выходить годами, пишет издание.

Кроме того, в среду Банк России сообщил, что инфляционные ожидания населения вернулись к значениям мая 2021 года — до 11,5%. Параллельно резко выросли оценки текущей инфляции (с 19,9% до 25,1%) — это рекордный показатель с сентября 2015 года, и они растут третий месяц подряд.

Эксперты не сомневались, что ЦБ 26 мая снизит ключевую ставку, вопрос был лишь в том, насколько. Большинство аналитиков предполагали, что это будут 200−300 б. п. Но некоторые ждали от регулятора более решительных действий.