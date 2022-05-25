Совет исполнительных директоров Группы Всемирного банка (ГВБ) 24 мая одобрил новую рамочную программу партнёрства (РПП) с Узбекистаном на 2022−2026 годы. Банк будет руководствоваться этим документом в последующие пять лет в рамках содействия правительству страны в реализации стратегических реформ, обозначенных в Стратегии развития на указанные годы, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Всемирного банка в Узбекистане.

Новая программа партнёрства основывается на 30-летнем опыте совместной работы ГВБ (в него входят Всемирный банк, Международная финансовая корпорация (МФК) и Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА) — ред.) с властями страны. С 2017 года международные институты группы тесно сотрудничают с правительством, предоставляя финансирование, аналитические услуги и техническую помощь. Одной из ключевых сфер, где группа ВБ сыграла важную роль, является прекращение использования принудительного труда в хлопковом секторе. Другой пример — запуск с участием группы первой солнечной электростанции промышленного масштаба в Навоийской области, построенной и управляемой частным оператором.

РПП фокусируется на трёх стратегических целях, направленных на ускорение перехода Узбекистана к инклюзивной и устойчивой рыночной экономике:

увеличение инклюзивной занятости в частном секторе; развитие человеческого капитала; и повышение благосостояния и устойчивого развития за счёт «зелёного» экономического роста.

РПП также будет содействовать реализации межсекторальных задач, которые позволят Узбекистану достигнуть ряда целей социально-экономического развития к 2030 г. оду Они включают:

устранение гендерного неравенства; и более активное участие граждан в процессе принятия политических решений и усиление подотчётности государственных органов перед общественностью.

«Правительство Узбекистана приветствует принятие новой рамочной программы партнёрства, которую мы намерены реализовывать совместно с нашими партнёрами из Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (МФК) и Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (МИГА)», — отметил Джамшид Кучкаров, заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.

Он выразил уверенность, что программа внесёт вклад в успешную реализацию Стратегии развития Узбекистана на 2022−2026 годы и поможет стране в достижении целей по сокращению уровня бедности вдвое к 2026 году, а также вхождению Узбекистана в число стран с доходами выше среднего к 2030 году.

РПП была разработана на основе всестороннего анализа существующих вызовов и потенциальных возможностей для развития Узбекистана. Он был проведен в рамках всесторонней диагностики социально-экономической ситуации в стране. В нём также учтены результаты активных консультаций с представителями правительства и региональных властей, гражданского общества, частного сектора, академических кругов и международных партнёров по вопросам развития.

«Основываясь на нашем успешном сотрудничестве с Узбекистаном за последние пять лет и с учётом нашего опыта поддержки трансформации в других странах с переходной экономикой, РПП окажет содействие правительству в реализации рыночных реформ следующего поколения», — заявила Татьяна Проскурякова, региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии.

В настоящее время в портфель Всемирного банка в Узбекистане входят 28 проектов, поддерживающие различные социально-экономические реформы, с финансовыми обязательствами на общую сумму 5,26 млрд долларов США. В эту сумму входят льготные кредиты Международной ассоциации развития (МАР) на сумму около 3,23 млрд долларов (предоставляются с нулевой или очень низкой процентной ставкой на 30 лет с льготным периодом в 5 лет) и кредиты Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на 2,03 млрд долларов. Около 2,66 млрд долларов из вышеуказанной суммы обязательств ещё только предстоит освоить. Данные финансовые ресурсы будут задействованы для реализации проектов в рамках новой РПП.

«Узбекистан переживает беспрецедентную экономическую трансформацию благодаря историческим реформам, стимулирующим рост частного сектора, — сказала Вибке Шлёмер, директор МФК по региону Европы и Центральной Азии. — МФК продолжит поддерживать страну на этом пути посредством инвестирования и мобилизации дополнительных средств инвесторов в ключевые сектора, помощи в укреплении финансовой инфраструктуры, запуска большего числа новаторских проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП) для повышения качества в предоставлении различного рода услуг и содействия устойчивому экономическому росту».

Портфель МФК в Узбекистане состоит из 18 проектов с финансовыми обязательствами на общую сумму 230 млн долларов, которые поддерживают развитие частного сектора. Это финансирование дополняет консультативные услуги, в том числе предоставляемые корпорацией с целью поддержки правительства в подготовке государственных банков к приватизации, трансформации хлопкового сектора, развитии химической промышленности и пилотировании проектов ГЧП в сфере здравоохранения и энергетики.

МИГА в 2021 году предоставило гарантии, защищающие инвесторов от рисков, на строительство и эксплуатацию новой парогазовой электростанции мощностью 1500 МВт в Сырдарьинской области Узбекистана.