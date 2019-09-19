Заместителем министра юстиции — ректором Ташкентского государственного юридического университета назначен Рахим Расулжонович Хакимов, сообщило Министерство юстиции Узбекистана.

Фото: Минюст.

На этом посту он сменил Есемурата Каньязова, назначенного в конце августа заместителем директора Агентства интеллектуальной собственности при Минюсте.

Рахим Хакимов (1983 г. р.) — выпускник Наманганского государственного университета (2003) и Ташкентского государственного юридического университета (2005). До назначения работал председателем Комитета по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты.

Заместителем министра юстиции — директором Агентства по интеллектуальной собственности при Минюсте назначен Тулкин Сайфуллаевич Абдусаттаров.





Тулкин Абдусаттаров (1978 г. р.) — выпускник Самаркандского государственного университета (1999), Университета мировой экономики и дипломатии (2003) и Национального университета Узбекистана (2007). С марта возглавлял Комитет по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам в Закпалате.