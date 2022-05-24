В Узбекистане запустят цифровую платформу культурного наследия и творчества, сообщило Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия. Запуск платформы обсудили представители министерств, представительство ЮНЕСКО в стране и организации, работающие в сфере культуры и туризма.

Целью электронной платформы является защита культурного и природного наследия и содействие творчеству, развитие устойчивого туризма в Узбекистане. Планируется, что её работа поможет усилить защиту объектов культурного наследия, памятников природы и послужит развитию экологического туризма.

Задачи платформы:

определение и картирование (создание карт) культурных программ/проектов/инициатив, реализуемых в Узбекистане всеми заинтересованными сторонами, на постоянной основе;

обеспечение синергии мероприятий/проектов и за счёт этого повышение их ценности;

направление всей связанной с культурой работы в русле утверждённых политик и стратегий, выявленных потребностей и т. д. , скоординированным образом, избегая особого подхода;

, скоординированным образом, укрепление международного сотрудничества, коммуникации и помощи в области культурного наследия на основе результатов картирования, обеспечивая пространство для взаимодействия, обмена идеями и опытом между местными и международными учреждениями и всеми заинтересованными сторонами.

В Список всемирного наследия ЮНЕСКО внесены 5 объектов Узбекистана: Ичан-кала (внесена в 1990 году), исторический центр Бухары (1993), исторический центр Шахрисабза (2000), Самарканд — перекрёсток культур (2001), Западный Тянь-Шань (2016).