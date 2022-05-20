Второй день в технопарке Inno царит оживление, а воздух так и искрит от такого средоточия талантливой молодежи в одном месте. Один из крупных технопарков Ташкента, где созданы все условия для одаренных и инициативных юношей и девушек, стал локацией для проведения заключительного этапа республиканского конкурса «Наследники Мирзо Улугбека». Его организаторы — фонд «Улугбек» по поддержке талантливой молодежи, Министерство инновационного развития и Агентство по делам молодежи.





Почти 24 тысячи молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет со всего Узбекистана подавали заявки на участие в интеллектуальном смотре. После отборочного тестирования, а также двух этапов состязания в финал вышли 280 человек — по 20 из каждой области, Каракалпакстана и Ташкента. Победители каждого отборочного этапа поощрялись дипломами и денежными вознаграждениями (5 БРВ и 10 БРВ соответственно).

Уже известно число участников, которые станут победителями республиканского конкурса — согласно условиям, ими станут 100 человек, чьи идеи и разработки в таких сферах, как инновационное производство на основе минитехнологий, робототехника, оказание инновационных услуг, программирование, VR и AR, сельское хозяйство и биотехнологии, альтернативная энергетика, здоровье, искусственный интеллект и 3D-прототипирование, комиссия признает самыми прогрессивными и способными принести реальную пользу экономике Узбекистана. Каждый победитель получит возможность бесплатно обучаться на целевых учебных курсах, организованных фондом «Улугбек», а также денежную награду в размере 20 БРВ (5,4 млн сумов).





Конкуренция здесь развернулась нешуточная — интересных разработок действительно много. Например, Назира Умарова, студентка строительного факультета Ташкентского государственного транспортного университета, представила здесь проект «Бетон нового поколения» по производству оптимизированного состава бетона с добавлением суперпластификатора и микрокремнезема. Эти два компонента способы не только увеличить прочностные характеристики бетона, уменьшить расходы цемента, но и сократить при производстве вредные выбросы в окружающую среду. Немаловажный плюс проекта — вещества, которые предлагает использовать девушка для производства усовершенствованного сырья, практически ничего не стоят. Тот же микрокремнезем — мелкодисперсный материал, который образуется при очистке печей, в которых производится кремний, по сути это отходы. Себестоимость инновационного сырья также выходит ниже среднестатистической на 81 тысячу сумов за 1 куб. м бетона, а в случае стабильного спроса на продукт ожидаемый экономический эффект составит 447 млн сумов.





Предлагаемые участниками проекта решения касались разных сфер социально-экономической жизни. Например, студентка из Карши Садокат Бегамова предложила идею создания узбекско-английского словаря для слепых на шрифте Брайля. Азизбек Абдуллаев из Джизака, используя 100 книг от «Агробанка», представил проект по выращиванию артишоков на засушливых землях и использованию их в фармацевтической промышленности — их можно использовать для лечения многих заболеваний, тем самым сократив использование лекарственных препаратов на основе химии.





Результаты конкурса станут известны 21 мая. Пока же участники продолжают презентовать свои проекты, но уже очевидно одно: независимо от результатов, он стал отличной возможностью для каждого из них заявить о себе и шансом внести вклад в развитие родной страны.

На правах рекламы.