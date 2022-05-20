Рынок недвижимости Узбекистана в апреле показал заметный рост активности, говорится в новом обзоре Центра экономических исследований и реформ, предоставленном «Газете.uz».

За прошлый месяц количество зарегистрированных сделок купли-продажи составило 23,4 тысячи, что на 15,1% больше, чем в марте (20,3 тысячи). По сравнению с апрелем 2021 года рост составил 12,6% (20,8 тысячи).





Количество оформленных договоров купли-продажи недвижимости.

Наиболее высокие годовые темпы роста в апреле наблюдались в Хорезмской (39%), Сурхандарьинской (32%), Наманганской (29%), Джизакской (27%) и Самаркандской (25%) областях, относительно низкие темы — в Сырдарьинской (2,6%) и Ташкентской (2,2%) областях, а также в Ташкенте (3,8%).

Анализ также показал относительно высокую долю недвижимости, приобретаемой юридическими лицами, в Джизакской (4,6%) и Навоийской (5,1%) областях.

В разрезе регионов наибольшее количество договоров купли-продажи между физическими лицами наблюдалось в Ташкент (6900), Ташкентской (2500) и Ферганской (2100) областях.

Юрлица больше всего покупали недвижимость в Ташкенте (79), Навоийской (60) и Джизакской (27) областях.





Договора купли-продажи недвижимости в Ташкенте и Ташкентской области.

По данным ЦЭИР, средняя цена жилья на вторичном рынке в апреле выросла на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем (в марте наблюдалось снижение на 1,9%).

Наиболее высокие темпы роста цен на жилую недвижимость наблюдались в Джизакской (6,5%), Андижанской (5,3%), Ташкентской (5,1%) и Сырдарьинской (5%) областях. В Сурхандарьинской (-1,7%), Наманганской (-1,4%) и Хорезмской (-1,2%) областях зафиксировано снижение цен.





Изменение цен на вторичное жилье в Ташкенте и административных центрах (в долларах США за 1 кв. м).

Средние цены на жильё на вторичном рынке в столице выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший рост отмечен в Бектемирском (3,5%), Мирабадском (2,6%) и Юнусабадском (2,4%) районах.

По оценкам, средняя арендная плата в Ташкенте в апреле составила 8,6 доллара за 1 кв. м, что на 0,4% больше, чем в предыдущем месяце (в марте был рост на 9,1%).

В разрезе районов Ташкента наиболее высокая арендная плата зафиксирована в Шайхантахурском (11,7 доллара), Мирабадском (10,8) и Яккасарайском (10,6) районах, наиболее низкая — в Сергелийском (5,6), Бектемирском (6,2) и Учтепинском (6,7) районах.