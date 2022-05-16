Ощущаемая населением инфляция в апреле снизилась на 1,1% — до 14,6% (в марте было 15,7%), что на 4,2% выше официальной инфляции, которая в апреле оценивалась в 10,4% в годовом выражении. Это следует из отчёта Центрального банка.

Официально публикуемый уровень инфляции отражает изменение общего уровня цен всех товаров и услуг в корзине индекса потребительских цен, формируемой на основе спроса большого количества домохозяйств. Личная (ощущаемая) инфляция формируется на основе изменения цен потребляемых товаров и услуг в повседневной жизни человека или семьи. Если цена товара, который мы покупаем регулярно, повышается, то это вызывает у нас большее ощущение роста цен, нежели цена товара, который в повседневной жизни покупается редко. Даже если данный товар сам по себе не очень дорог, скажем, стоимость его составляет лишь малую часть бюджета, то это все равно создаёт впечатление значительного роста цен.





В разрезе регионов ощущаемый уровень инфляции был выше в Бухарской (17,2%), Наманганской (15,8%) и Хорезмской (15,1%) областях. Меньше всего рост цен ощутили в Сурхандарьинской (12,6%), Андижанской (13,4%) областях и Каракалпакстане (13,7%).





Ощущаемая инфляция в разрезе сфер и регионов. Источник: Центральный банк.

Уровень инфляции, ощущаемый респондентами, работающими в сфере общепита, строительства, производства, сельского хозяйства и медицины, был выше, чем в других отраслях. В то же время инфляция в сельском хозяйстве и общественном питании была ниже общего показателя.

В апреле большинство респондентов ощутили высокий уровень роста цен на масло (43% опрошенных), сахар и сладости (42%), хлеб и муку (31%). В марте респонденты выбирали следующие варианты: сахар (64% опрошенных), масло (52%), мясомолочные продукты (28%).





Ответы респондентов о росте цен на определённые продукты. Источник: Центральный банк.

Влияние инфляции по-разному ощущалось у разных категорий населения. В частности, у жителей с доходом до 2 млн сумов продовольственная инфляция составила 14,5% (в марте было 15,7%), а у населения с доходом более 5 млн сумов — 7,9% (8,6%), что в 1,8 раза ниже.

При этом респонденты с доходом более 5 млн сумов были более чувствительны к росту непродовольственных товаров — 13,3% (11,7%) и услуг 7,1% (7,2%).





Динамика годовой инфляции в разрезе доходов населения.

Респонденты всех категорий (до 2 млн, 2−4 млн сумов, 4−5 млн млн сумов, выше 5 млн сумов) сильнее ощутили рост цен на непродовольственную инфляцию. ЦБ объясняет это внешними факторами, проблемами с логистикой и импортом.

В апреле рост цен на продукты питания замедлился во всех группах, что объясняется сезонным снижением цен в связи с выходом на рынок новых урожаев ряда основных видов плодоовощной продукции.

Замедление продовольственной инфляции привело к значительному снижению инфляции, особенно для относительно малообеспеченных групп населения (до 2−4 млн сумов).





Рост цен на социальные товары и общая инфляция.

В условиях войны в Украине и внешних шоков Центральный банк ухудшил свои прогнозы по ВВП, инфляции и притоку инвестиций в Узбекистан.