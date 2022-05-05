Уровень инфляции в апреле составил 1,5%. С начала года цены в потребительском секторе в среднем выросли на 4,4%, в годовом выражении (по сравнению с апрелем 2021 года) — 10,4%, следует из данных Государственного комитета по статистике.

Лидерами по росту цен и тарифов в апреле, как и в марте, стали продовольственные товары, которые в среднем за месяц подорожали на 2,1% (в годовом выражении прирост составляет 13,4%). Непродовольственные товары прибавили в цене на 1,4% (9,3%), услуги — на 0,5% (6,5%).

В целом, с начала года продовольственные товары подорожали на 6,5%, непродовольственные — на 3,5%, платные услуги — на 2%.

В апреле 2022 года, как и предыдущие три месяца, лидерство по росту цен за месяц принадлежит овощной продукции, что в значительной степени обусловлено сезонным фактором, отмечает Госкомстат. Овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые прибавили в цене на 3,6%, фрукты и орехи стали дороже на 2,6%.

Кроме того, ощутимо цены повысились на зерновые культуры и крупяные изделия (2,8% за месяц), масложировую продукцию и безалкогольные напитки (по 2%).





Из основных продуктов питания (исключая плодоовощную продукцию) по росту цен за месяц в апреле лидирует пшеничная мука (5,2%). Подсолнечное масло за месяц стало дороже на 2,5%, сырое свежее молоко — на 2,3%. Яйца, напротив, за месяц стали дешевле на 0,4%.

Сахар-песок удерживает лидерство по росту цен как за январь-апрель 2022 года (15,5%), так и в годовом выражении (30,5%).

В апреле из плодоовощной продукции в лидеры по росту цен вышли лук (10,7%), редька (10,5%), морковь (10,1%), болгарский перец (7,1%), помидоры (4,8%). Ведущие позиции по снижению цен за месяц принадлежат огурцам (-5,1%), зелени (-2,4%) и картофелю (-1,4%).

Изменение цен на некоторые продукты с начала года. Источник: Госкомстат.

С начала года сильнее всего подорожали баклажаны (80%), свежие помидоры, болгарский перец и лук (50%).

По данным Госкомстата, арендная плата за жильё за месяц практически не изменилась (0,1%). Материалы и услуги для обслуживания и ремонта жилых помещений стали дороже, соответственно на 1,4% и 1,9%. В лидерах по росту цен за апрель остаются услуги по вывозу бытовых отходов (3,5%), а в годовом выражении — услуги по обслуживанию, ремонту и охране жилых помещений (11,6%).

В апреле в лидеры по росту цен и тарифов за месяц вышел пропан, который за месяц в среднем по республике подорожал на 5%. Наиболее значительный рост цен на пропан в апреле был отмечен в Навоийской (13,8%) и Ташкентской (13,4%) областях.

В годовом выражении лидерство удерживает бензин (в 1,4 раза).

В апреле со значительным отрывом в лидеры по росту цен за месяц вышли газеты, книги и канцелярские товары (16,1%). Ключевое влияние оказал рост цен на бумагу формата А4, которая в прошлом месяце стала дороже в 2,2 раза. Увеличение цен на бумагу вывело канцелярские товары и материалы для рисования в лидеры ценового роста, по сравнению с декабрем прошлого года (27,9%).

Готовая пища в кафе, столовых и заведениях быстрого питания в апреле текущего года стала дороже в пределах 1,7−2,6%. Услуги гостиниц за месяц подорожали лишь на 0,9%, цены на услуги центров отдыха, кемпингов и аналогичное гостиничное обслуживание сохранились на уровне марта.

Первенство по приросту цен с начала года продолжают удерживать услуги центров отдыха, кемпингов и аналогичное гостиничное обслуживание (11,8%), а в годовом выражении — услуги заведений быстрого питания (18,7%).

Плата за денежные переводы в апреле стала выше на 2,6% (с начала года на 4,4%).

Центральный банк в начале года прогнозировал, что по итогам 2022 года уровень инфляции снизится до 8−9%. Но из-за обстоятельство во внешнеэкономической ситуации регулятор ухудшил прогноз по инфляции до 12−14% к концу года, под влиянием факторов предложения, связанных с импортируемой инфляцией, производством, логистикой и поставками.

В марте ЦБ провёл опрос о том, как рост цен воспринимается в разрезе отраслей и регионов, а также среди жителей с разным уровнем доходов.