«Кому квартирную собачку в семью?», — громкий завлекающий голос принадлежит Ироде Маткаримовой, основательнице ННО «Общество защиты бездомных животных „Хаёт“».

Она сидит на корточках рядом с собакой по кличке Манюня, которая уткнулась мордой в колени своей спасительницы. Люди подходят, сразу несколько рук опускаются на голову с грустными ушами и начинают водить по шёрстке. Манюня оживает, подаёт лапу Ироде, хвост смешно елозит по земле — дальше она сама.

Дорогу домой на благотворительной выставке (Telegram-канал мероприятия), организованной ННО «Общество защиты бездомных животных „Хаёт“», проектом «Мушуккент» и Ташкентским зоопарком, предстоит найти бездомным собакам и кошкам, которых вызволили из служб отлова либо подобрали на улице. Все животные прошли кастрацию и стерилизацию, получили прививки и паспорта.





Фото: t.me/HayotMushukkent.

Выкупанные и причёсанные, в ярких ошейниках с кличкой, временные постояльцы приюта «Хаёт» гуляют по территории в компании волонтёров. Собак самых разных возрастов и характеров здесь 30. У всех своя история предательства.

Плюшевого, почти мультяшного пса Прошу волонтёры нашли на улице с раненой лапой. После того, как его подлечили, пушистика с умными выразительными глазами принял приют. Софья, которая сопровождает Прошу на выставке, рассказала, что парень он очень пугливый и скромный. Хорошо ладит с другими собаками и людьми, когда чувствует, что можно доверять.

«К нам подходят, говорят, какой Проша хорошенький, но на этом пока всё. Наверное, пугает размер. Кажется, что такая собака требует большого пространства и затрат», — переживает Софья, но надежду не теряет — человек для Проши обязательно найдётся. Не в первый день выставки, так во второй.

Пса Гришу, наполовину хаски, люди вокруг, кажется, мало волнуют.

«Он влюбился в Наоми, вот мы и бегаем за ней по всей выставке», — смеются волонтёры.





Фото: t.me/HayotMushukkent.

Гришу понять можно. Длинные лапы, тонкая мордочка, чёрная шёлковая шерсть — с первого взгляда ясно, что девочка хорошая. В приюте годовалая Наоми появилась недавно. Её привёз работник автомойки, к которой она прибилась. Сказал, что понял: на улице малышка не выживет.

«Видимо, люди с ней не очень хорошо обращались. Когда протягиваешь руку, она пугается, прячет голову», — говорит Александра, волонтёр «Хаёта».

В детском манеже на подушке лежит кучерявый щенок. На ошейнике имя «Ричи». Это на него в Чиланзарском районе месяц назад наехал неизвестный мужчина, который находился за рулём автомобиля Cobalt цвета «мокрый асфальт». Расправа над щенком произошла на глазах у детей. По словам Ироды Маткаримовой, правоохранительные органы продолжают работать над установлением личности водителя и местонахождения автомобиля.





Фото: t.me/HayotMushukkent.

«Щенка мы за это время вылечили и всем сердцем хотим найти ему любящую семью, потому что он так настрадался», — делится Ирода Маткаримова.

Её слова чудесным образом были услышаны. Через несколько часов Ричи отправился домой — после подписания договора и при условии дальнейшего ненавязчивого отслеживания судьбы животного.

Кошек и котов, юных и взрослых, на выставке в три раза меньше, чем собак — десять. Все из приюта «Климушка», который больше известен как «кошкин дом». Он существует шесть лет, и сегодня в нём временно прописаны 90 хвостов.





Фото: t.me/HayotMushukkent.

Основательница приюта Сабина Мамедова рассказывает, что в приоритете у «Климушки» — спасение животных из службы отлова.

«Все кошки, которые принимают участие в выставке, оттуда», — говорит она.

После вызволения животных из отловок им делают прививки, кастрируют и стерилизуют на средства, которые жертвуют приюту зоозащитники и неравнодушные граждане.

Пристраивают кошек только по договору, хозяев выбирают очень тщательно.

По словам Сабины Мамедовой, меньше всего везёт усатым в возрасте. Котят забирают чаще и охотнее.

Фото: Insider.uz.

«С утра пристроили двоих: Лёнчика, которому четыре месяца, и девятимесячного Каратика», — делится женщина.

Из переноски недобрым взглядом окидывает посетителей выставки Фелиция. В приют зеленоглазая красавица, активная и общительная в привычной обстановке, попала котёнком два года назад. От Марсика, которому ещё года нет, отказались хозяева — аллергия.

«Кошки тяжело переживают предательство. Могут не есть, не пить. Знаю истории, когда они просто ложились и тихо угасали, потому что не могли вынести одиночество», — говорит Сабина Мамедова.

Во второй день выставки от «Климушки» будут участвовать возрастные кошки, которые тоже попробуют найти дорогу домой. Новых кандидатов на ручки подготовят в «Хаёте». Ирода Маткаримова уверена: раз получилось у Ричи, Пипы, Наоми, Панды, то и другим хвостам повезёт — «они же такие хорошие».

Благотворительная выставка «Дорога домой» ждёт гостей с 10:00 до 17:00. Вход на выставку платный — 10 тысяч сумов.

В программе — конкурс детского рисунка «Я люблю животных», развлекательное шоу для маленьких посетителей с участием аниматоров. На территории работает мини-ярмарка изделий ручной работы, зоотоваров. Часть средств от их продажи, а также сумма, вырученная с реализации входных билетов, будут переданы на нужды питомцев приюта «Хаёт» и проекта «Мушуккент».