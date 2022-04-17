12 апреля примерно в 18:00 в Чиланзарском районе Ташкента женщина стала свидетелем того, как неизвестный мужчина жестоко избил щенка, с которым играли дети, прямо у них на глазах. В соцсетях распространились видеозаписи, на которых видны последствия избиения.





Мужчина уехал на автомобиле Cobalt цвета «мокрый асфальт». В ГУВД Ташкента сообщили, что после получения заявления от 43-летней И. К. была начата доследственная проверка. Принимаются меры для установления личности водителя и местонахождения автомобиля.