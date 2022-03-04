28 февраля министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев и глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане Мунир Мамедзаде подписали Дорожную карту совместных мероприятий на 2022−2025 годы на общую сумму 102,5 млн долларов США.

Благодаря донорским средствам 41 млн долларов из этой суммы уже имеет источник финансирования. ЮНИСЕФ будет работать с партнёрами по развитию для привлечения еще 61,5 млн долларов для реализации всех запланированных мероприятий. В представительстве ЮНИСЕФ в Ташкенте «Газете.uz» рассказали подробно о четырёх направлениях дорожной карты.

«Мы подписали Дорожную карту на 2022−2025 годы, в которой приоритетное внимание уделяется выживанию матерей, новорожденных и детей, перинатальному здоровью, иммунизации, питанию, здоровью и благополучию подростков в Узбекистане. Поставлена цель совместно привлекать ресурсы для достижения поставленных задач», — сообщил глава представительства ЮНИСЕФ Мунир Мамедзаде.

Целью сотрудничества по первому направлению является предоставление качественных перинатальных медицинские услуг за счёт совершенствования системы здравоохранения.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2021 году уровень младенческой смертности в Узбекистане составил 9,2 на 1000 живорожденных. Согласно оценочным данным межведомственной группы ООН по оценке детской смертности (UN IGME), неонатальная смертность (в первые 28 дней жизни) в Узбекистане в 2020 году снизилась с 31 до 8 на 1000 живорожденных.

Однако в последние 10 лет не наблюдается значительной тенденции снижения неонатальной и перинатальной смертности. Для дальнейшего снижения перинатальной смертности совместно с Министерством здравоохранения будет внедрена методология перинатального аудита. Анализ перинатальной смертности, основанный на результатах такого аудита, позволит разрабатывать ежегодные планы мероприятий по улучшению качества перинатальной помощи беременным женщинам и новорожденным.

Медицинские работники будут регулярно обучаться применению эффективных и малозатратных технологий выхаживания маловесных и больных новорожденных. Планируется оказать помощь специалистам ведущих республиканских учреждений в разработке новых и обновлении существующих стандартов оказания перинатальной помощи, основанных на принципах доказательной медицины.

Важную роль в сфере охраны здоровья детей и ухода за младенцами играют учреждения первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Именно здесь население получает основные медицинские услуги, такие как вакцинация, дородовые услуги, профилактика и лечение заболеваний. В связи с этим в дорожной карте определены задачи и мероприятия по расширению возможностей ПМСП.

Партнёрские организации будут работать над адаптированием и внедрением унифицированной методологии для оценки затрат на ПМСП. Это даст возможность делать расчет реальных затрат на предоставление гарантированного государством пакета медицинских услуг. Будет подготовлена команда специалистов, которые смогут профессионально проводить эту работу.

Медицинская помощь по всей стране будет оказываться в соответствии с пересмотренными стандартами оказания медицинской помощи женщинам, детям и подросткам на основании научно-обоснованных рекомендаций.

Дорожная карта учитывает изучение удовлетворённости населения качеством оказания медицинской помощи, а также вовлечение сообществ в принятие решений на уровне ПМСП. Для этого будут разработаны и внедрены соответствующие механизмы.

ЮНИСЕФ оказывает содействие Министерству здравоохранения Узбекистана по внедрению универсально-прогрессивной модели патронажа (посещения на дому). Данная работа направлена на выявление проблем у целевой группы и работу с наиболее уязвимыми семьями.

ЮНИСЕФ также будет оказывать содействие в мониторинге внедрения универсально-прогрессивной модели патронажа беременных женщин и детей. Улучшение качества патронажной помощи будет способствовать снижению показателей заболеваемости и смертности детей до 5 лет.

В среднем по Узбекистану только 57% учреждений имеют базовые услуги водоснабжения. Между регионами наблюдаются значительные расхождения. Лучше всего ситуация обстоит в Наманганской области, а наихудшая ситуация — в Сурхандарьинской области. 62% учреждений ПМСП имеют базовые услуги по обеспечению гигиены рук. У одной трети (36%) услуги ограничены, а у небольшого числа (2,3%) нет услуг по гигиене рук.

В связи с этим дорожная карта включает в себя и ряд мероприятий по улучшению условий водоснабжения, санитарии и гигиены, а также окружающей среды в медицинских учреждениях. Также планируется разработать и реализовать мероприятия по улучшению системы утилизации медицинских отходов с расчётом необходимого финансирования.

ЮНИСЕФ продолжит оказывать содействие в закупе и поставке вакцин для программы рутинной иммунизации и против COVID-19.

С момента начала поставок вакцин против COVID-19 Узбекистан получил 53,58 миллиона доз на общую стоимость 290 млн долларов США. Из них 12,67 миллиона доз (24%) на 97,4 млн долларов профинансированы COVAX и доставлены через ЮНИСЕФ. К концу второго квартале 2022 года ЮНИСЕФ поставит еще 11,9 миллиона доз вакцин против COVID-19. В общей сложности все поставленные дозы вакцин против COVID-19 составят 38% от общего объёма доступных в стране вакцин.

Продолжится работа по совершенствованию холодовой цепи для поставки и хранения вакцин как на национальном, так и на региональном уровне. Все ключевые пункты логистики вакцин, включая районные поликлиники, будут полностью оборудованы современным холодильным и морозильным оборудованием.

Все эти мероприятия значительно повышают мобильность всей программы иммунизации и позволяют осуществлять постоянный контроль за плановой иммунизацией и иммунизацией в чрезвычайных ситуациях, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах.

Третье направление дорожной карты направлено на развитие многосекторальных услуг по питанию для детей младшего возраста, девочек-подростков и беременных женщин.

Согласно результатам исследования по питанию, проведённого ЮНИСЕФ совместно с Минздравом в 2017 году, задержка роста наблюдалась у 8,7% детей младше 5 лет. Анемия среди детей младше 5 лет наблюдалась у 15%. Анемия среди беременных женщин была выявлена у 32,7%, а среди женщин репродуктивного возраста — у 20,3%.

Каждая вторая женщина страдает дефицитом железа. 44% женщин страдают от дефицита фолиевой кислоты и 19% — от дефицита витамина В12. Избыточный вес или ожирение среди женщин репродуктивного возраста составлял 40,7%. В 2017 году только 36% домохозяйств пользовались йодированной солью.

Для решения этих вопросов государство планирует закупку и распространение среди населения микронутриентных порошков, препаратов железа и фолиевой кислоты.

ЮНИСЕФ окажет содействие Минздраву в разработке руководств по организации саплементации, обучению медицинских работников и разработке материалов для повышения осведомленности населения. В результате комплексных мероприятий ожидается снижение заболеваемости анемией, а также дефицита микронутриентов среди женщин репродуктивного возраста. ЮНИСЕФ готов оказать содействие в закупе препаратов микронутриентных порошков и препаратов железа для более полного охвата всех детей и женщин репродуктивного возраста.

Для снижения заболеваемости кишечными заболевания среди детей школьного возраста и подростков ставятся задачи по улучшение условий водоснабжения, санитарии и гигиены в школах Каракалпакстана.

Заключительная часть дорожной карты посвящена услугам по охране здоровья подростков с учётом гендерных факторов.

Каждый доллар, вложенный в определённые мероприятия по охране здоровья подростков, приносит десятикратную медицинскую, социальную и экономическую отдачу.

Согласно официальной статистике Службы безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел, за девять месяцев 2021 года было зарегистрировано 1079 ДТП с участием детей. При этом травмирован 921 ребенок. 194 ребенок погиб.

Это одни из самых высоких показателей в центральноазиатском регионе. Дорожная карта включает в себя ряд мероприятий для предотвращения подобных случаев.

Каждая десятая девочка подросток страдает от ожирения, более 11% страдают от недостаточного веса. У половины подростков 15−19 лет наблюдается дефицит железа и почти у 40% наблюдается дефицит фолиевой кислоты, а каждый четвёртый страдает от дефицита витамина В12.

Утверждение национальной стратегии и плана мероприятий по укреплению здоровья и благополучия подростков в Республике Узбекистан на 2022−2026 годы, разработанных при технической поддержке ЮНИСЕФ, позволит снизить заболеваемость среди подростков.

Наряду с физическим здоровьем особое внимание уделено и психическому здоровью подростков. Ожидается, что разработка и реализация национальной стратегии по психическому здоровью школьников будет способствовать снижению количества подростков с тяжелыми психическими расстройствами и уменьшению среди них случаев суицида.

«Реализация мероприятий дорожной карты внесёт существенный вклад в обеспечение здоровья, развития и благополучия детей и подростков в Узбекистане, включая самые уязвимые группы», — отметили в представительстве ЮНИСЕФ.