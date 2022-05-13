Алкоголь считается одним из психоактивных веществ, причиняющих наибольший вред здоровью населения в мире. Около 5% всех смертей вызваны последствиями употребления алкоголя, подсчитала Всемирная организация здравоохранения.

Каждые десять секунд в мире умирает один человек от последствий его разрушающего влияния, в год это около трёх миллионов жертв. Алкоголь может вызывать сердечно-сосудистые и психические заболевания, некоторые виды рака. Особенно тяжёлое воздействие пьянство оказывает на молодёжь: 13,5% всех смертей в мире среди людей в возрасте 20−39 лет связаны с пьянством, приводит данные организация.

Несмотря на масштабный ущерб здоровью людей и миллионы потерянных жизней, контроль за маркетингом алкоголя в мире намного слабее, чем контроль за другими психоактивными продуктами, отмечает ВОЗ в новом обзоре трансграничных методов продвижения и онлайн-рекламы алкоголя, используемых производителями.

По оценкам ВОЗ, пациенты с алкогольной зависимостью часто сообщают о том, что тяга к употреблению алкоголя усиливается, когда они видят рекламные сообщения или получают другую информацию, связанную с алкоголем.

Дети и подростки, активно пользующиеся интернетом для обучения и игр и соцсетями для общения, а также люди люди, страдающие от алкогольной зависимости, расстройств, связанных с употреблением алкоголя, а также те, кто решил воздерживаться от употребления алкоголя — нуждаются в особой защите и поддержке, указывает организация.

В то же время интернет и соцсети стали площадкой для агрессивного маркетинга алкогольной продукции. Производители используют онлайн-маркетинг, который по своей природе трансграничный, и используемые ими новые методы продвижения алкогольной продукции могут идти в обход установленных запретов на рекламу.

Сбор и анализ данных о привычках и предпочтениях клиентов глобальных интернет-провайдеров позволяет маркетологам алкогольной продукции направлять таргетированные сообщения и специальные предложения конкретным группам населения в разных странах, отмечено в обзоре.

Целенаправленная реклама в социальных сетях очень эффективна, особенно когда в ней предоставляется возможность делиться постами, говорится в докладе ВОЗ. Растущее значение цифровых медиа означает, что реклама алкоголя становится всё более глобальной, это затрудняет эффективный контроль за ней, отмечает эксперт ВОЗ Даг Рекве.

В Узбекистане, как и в ряде других стран, принят полный запрет на рекламу алкогольной продукции, отмечено в обзоре. Также действует запрет пропаганды употребления алкогольной продукции, то есть действий, направленных на распространение в открытой или скрытой форме идей, взглядов и художественных образов, поощряющих употребление алкоголя, формирующих представление о безвредности употребления.

В то же время ВОЗ анализирует результаты исследования в разных странах маркетинга алкоголя через продакт-плейсмент и социальные сети, которые ведут производители алкогольной продукции с использованием, возможно, оплачиваемых, инфлюенсеров — пользователей соцсетей, имеющих большую молодёжную аудиторию и влияющих на поведение подростков, — скрыто или явно продвигающих в своём контенте употребление алкогольной продукции.

Зачастую нынешняя нормативно-правовая база стран недостаточна для защиты детей, молодёжи и взрослых от вреда, связанного с онлайн-маркетингом в соцсетях. Правительства стран и родители должны иметь полномочия, чтоб обеспечить безопасное обучение и игры детей онлайн, избавив их от «бомбардировки вредной рекламой алкоголя» — независимо от того, где этот контент производится, подчёркивается в обзоре.

В условиях нарастающей нерегулируемой рекламы, уходящей от мер контроля, необходим международный стандарт, кодекс по регулированию маркетинга алкоголя, включая продакт-плейсмент и рекламу в соцсетях инфлюенсеров, отмечает ВОЗ.