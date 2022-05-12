В четверг в 15:27 практически во всех регионах Узбекистана ощущалось землетрясение. Его эпицентр находился в Байсунском районе Сурхандарьинской области, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6. Глубина очага — 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 411 км в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Сурхандарьинская область — 4−5 баллов, 96 км от эпицентра;
  • Кашкадарьинская область — 4 балла, 132 км;
  • Самаркандская область: 3−4 балла, 180 км.
  • Джизакская область: 3 балла, 246 км.
  • Навоийская область: 3 балла, 265 км.
  • Бухарская область: 3 балла, 288 км.
  • Сырдарьинская область: 3 балла, 318 км.
  • Ташкентская область: 2−3 балла, 396 км.
  • Ташкент: 2−3 балла, 410 км.
  • Ферганская область: 2 балла, 496 км.