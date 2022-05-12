В четверг в 15:27 практически во всех регионах Узбекистана ощущалось землетрясение. Его эпицентр находился в Байсунском районе Сурхандарьинской области, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6. Глубина очага — 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 411 км в юго-западном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Сурхандарьинская область — 4−5 баллов, 96 км от эпицентра;
- Кашкадарьинская область — 4 балла, 132 км;
- Самаркандская область: 3−4 балла, 180 км.
- Джизакская область: 3 балла, 246 км.
- Навоийская область: 3 балла, 265 км.
- Бухарская область: 3 балла, 288 км.
- Сырдарьинская область: 3 балла, 318 км.
- Ташкентская область: 2−3 балла, 396 км.
- Ташкент: 2−3 балла, 410 км.
- Ферганская область: 2 балла, 496 км.