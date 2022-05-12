В четверг в 15:27 практически во всех регионах Узбекистана ощущалось землетрясение. Его эпицентр находился в Байсунском районе Сурхандарьинской области, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6. Глубина очага — 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 411 км в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана: