Венгерский OTP Bank приостановил покупку «Ипотека-банка», но сохраняет к нему интерес. Об этом заявил финансовый директор банка Ласло Бенчик, пишет Spot.uz.

В ходе разговора с инвесторами о результатах за первый квартал представитель банка Societe Generale спросил, отменена ли сделка в Узбекистане или OTP Bank ждёт успокоения ситуации, связанной с войной в Украине.

Ласло Бенчик заявил, что сделку поставили на «паузу», но OTP сообщил узбекистанской стороне о сохранении интереса. По словам топ-менеджера, венгерский банк «пока не готов брать на себя обязательства, пока не увидит, как сложится ситуация в России и Украине».

«Очевидно, у продавца нет юридических обязательств ждать нас. Так что, если решат продать — пусть продают. Но если они подождут, если ситуация улучшится прежде всего в Украине, мы хотим вернуться к этому [вопросу]. Так что мы всё ещё видим потенциал», — добавил он.

Вход на рынок Узбекистана для OTP станет выходом из зоны комфорта, считает Бенчик. По его словам, это намного более серьёзный шаг, чем предыдущие расширения географии банка.

В настоящее время OTP ведёт переговоры ещё с тремя узбекистанскими банками. «Как я отметил, мы не потеряли свой аппетит», — подчеркнул Бенчик. — «Если появится что-то интересное, мы это рассмотрим».

В апреле стало известно, что ОТP Bank попросил Узбекистан отложить на два-три месяца сделку по приобретению 75% государственной доли в «Ипотека-банке». Причиной отсрочки называется неопределённость, вызванная войной в Украине.

OTP Group («Группа ОТП», BSE: OTP, LSE: OTPD) — венгерская банковская группа, работающая в сферах финансового, страхового, инвестиционного и банковского бизнеса — от управления активами и лизинга до финансирования пенсий.