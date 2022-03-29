28 марта более 150 девушек из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, участниц образовательной программы UniSat (Uni — от UNICEF (Детский фонд ООН, Sat — satellite, спутник), запустили три наноспутника в стратосферу для анализа загрязнённости воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЮНИСЕФ в Ташкенте.

Наноспутники, относящиеся к классу малых космических аппаратов, имеют вес до 10 кг и оснащены несколькими камерами, одна из которых способна снимать эллиптическое изображение Земли с разрешением 4К. В ходе запуска наноспутники UniSat позволяют сделать снимки Земли и космоса с высоким разрешением. Датчики собирают данные об излучении, давлении, гравитации, световом и газовом составе, а большие объёмы данных, видео и изображения отправляются на Землю для анализа.

На сегодняшний день наноспутники разрабатываются во многих ведущих университетах мира и коммерческих организациях. Спутники UniSat предназначены для образовательных целей.

Фото: ЮНИСЕФ.

«Сегодняшний запуск символичен. Он демонстрирует безграничный потенциал девушек и женщин Центральной Азии. Их способности расширить границы науки и техники. Мы чрезвычайно рады, что в этом году нам удалось включить в программу 2000 участниц из трёх стран и вдохновить их на продолжение образования и карьеры в области науки, техники, инженерии и математики. Мы верим, что результаты программы UniSAT позволят достичь космических изменений в обществе», — сказал Артур ван Дизен, представитель ЮНИСЕФ в Казахстане.

Наноспутники были созданы девушками в рамках 10-дневного марафона в Казахском национальном университете имени аль-Фараби. Участницы проекта UniSat осваивали проектирование, дизайн, программирование и сборку космических аппаратов. Они смогли посетить центр космических технологий и дистанционного зондирования Земли. Полученные теоретические знания девушки применили на практике во время занятий. Под руководством менторов они спроектировали корпуса наноспутников при помощи 3D-моделирования и напечатали их на 3D-принтере. Девушки также запрограммировали подсистемы наноспутников UniSat и протестировали их в лабораторных условиях.

Фото: ЮНИСЕФ.

Участницы были отобраны из 2000 девушек, прошедших онлайн-курс UniSat. Обработка полётных данных об окружающей среде, полученных наноспутниками в ходе запуска, визуализация данных, подготовка отчёта о миссии и использование данных в научных и практических целях были включены в программу онлайн-курса от ЮНИСЕФ и КазНУ. Девушки смогли освоить навыки работы в команде, основы программирования в Linux, а также послушать ведущих казахстанских экспертов в области аэрокосмических технологий.

«В Узбекистане, как и в других странах мира, по различным причинам сохраняется значительный разрыв между мальчиками и девочками в сферах компьютерной грамотности, технического образования и карьеры. Образовательная программа UniSat нацелена уменьшить данный разрыв, заинтересовать и обучить девочек соответствующим навыкам в сфере науки и технологий», — отметил Мунир Мамедзаде, глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.

«UniSat поможет привлечь внимание широкой общественности к гендерному вопросу в технологических сферах среди молодёжи Узбекистана. Мы уверены в том, что своим примером участницы данного проекта вдохновят сверстниц поверить в себя. Они личным примером показывают, что девочки могут быть успешными в любой сфере», — добавил он.