На прошлой неделе в социальных сетях появились сообщения о том, что в Учтепинском и Чиланзарском районах Ташкента мужчин с бородой задерживают в общественных местах, приводят в отделы органов внутренних дел и отпускают их после бритья.

Вайнер Абдурахмон Абдурахмонов, известный под псевдонимом Абдурахмон Муфид (Abu Vines), разместил на своей странице в Instagram (1,3 миллиона подписчиков) фотографию без бороды.





«Мудрость есть во всём. Как видите, борода сбрита. Пожалуйста, не спрашивайте, что случилось, зачем я побрился, всё ли хорошо у меня, есть ли у меня проблемы. Мне может быть сложно ответить. Но я надеюсь, что люди, которые видели это и знают об этом, поймут сами. Что можно сказать? Будем продолжать творчество, стараться ни в коем случае не прекращать творить, мотивировать людей. Я вас люблю. Надеюсь на ваши молитвы», — написал он.

Пользователь Facebook Мухаммадюсуф ибн Кобил вечером 6 мая разместил фотографии до и после бритья (см. главное фото). По его словам, время между снимками составляет пять часов, а побриться ему пришлось после посещения районного ОВД. В беседе с «Газетой.uz» он рассказал, что произошло.

«Я работаю агентом по продаже шампуня и других товаров. Во время работы меня на улице остановил сотрудник Дорожно-патрульной службы и сказал, что мне нужно пойти с ними для идентификации личности. Я хотел предупредить своего начальника (Мухаммада Маъруфа — ред.), но мне сказали, что я могу сделать это там (в участке — ред.)», — рассказал он.

По его словам, его и до этого задерживали для идентификации личности, но отпустили после проверки документов в ОВД и бороду не сбривали.

«Я подумал, что будет так же, и согласился пойти. Это было в Учтепинском районе. Меня забрали в ГОМ (городской отдел милиции). Сказали, что привезли из-за бороды. Когда я был в машине, я на всякий случай сфотографировался, так как подозревал, что проблема в моей бороде», — отметил он.

Мухаммад Маъруф. Фото: Facebook / Kun.uz.

Мухаммадюсуф утверждает, что в участке, помимо него, было ещё минимум 10 человек, которых также заставляли сбривать бороды.

«Их число менялось. Завозили кого-то, они сбривали бороду сами с помощью машинки или просили кого-то это сделать, их фотографировали с бородой и без, а потом отпускали. Никакие документы не подписывали… На улице был мой руководитель, которого также завели внутрь из-за бороды. Нам сказали, что надо сбрить бороды, иначе на улицу выйти нельзя. Мы отказались, поскольку в законе такого нет. Затем к нам зашли вышестоящие сотрудники, они тоже начали спрашивать, почему мы не хотим сбривать бороды. Сотрудники сказали, что они получили такой приказ, и если бы это было незаконно, то они бы там не работали», — сказал он.

Мужчина заявил, что их грозили привлечь к ответственности по статье о невыполнении законных требований сотрудника органов внутренних дел и арестом на 15 суток.

«Нам сказали, что мы отсидим 15 суток, и нам всё равно сбреют бороды… В итоге они взяли мой телефон, который я оставил при входе, и начали в нём копаться. Он не был защищён паролем. Они зашли в галерею, просмотрели переписку в Telegram. Рядом не было свидетелей, смотрели сами сотрудники. У меня нашли видео домлы Ёркинжона Фозилова (погиб в июне 2021 года — ред.), которое я скидывал другу несколько лет назад. Он не находится под запретом. Было ещё несколько групп», — отметил он.

Сотрудники, по его словам, пригрозили «делом о распространении религиозных материалов, арестом на 15 суток и открытием других дел». «В итоге мы вынужденно согласились сбрить бороды. Нам сказали, что мы должны сбрить бороды друг у друга. Мы отказались. Потом позвали кого-то без формы, и он сбрил бороды», — рассказал собеседник.

После процедуры задержанных сфотографировали, вернули телефоны и отпустили, сказал он.

«При этом на фото в паспорте мой руководитель с бородой. Но никто не спрашивал наши паспорта для идентификации личности», — сообщил Мухаммадюсуф.

По его словам, других мужчин после бритья сразу отпускали, но они провели в участке четыре или пять часов из-за отказа побриться.

Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов прокомментировал ситуацию «Газете.uz».

«Совершенно неправильно связывать оперативно-профилактические мероприятия, проводимые правоохранительными органами в борьбе с преступностью и обеспечении общественной безопасности, с религиозными убеждениями граждан. Напоминаем, что гражданин может подать жалобу в установленном порядке, если считает, что его конституционные права нарушены», — сказал он.

Мухаммадюсуф не намерен обращаться с жалобой, поскольку правоохранительные органы по определению должны охранять закон. «Мы не хотим требовать защиты наших прав у людей, которые их нарушили», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о причинах ношении бороды, он сказал, что неправильно это связывать с религией: «Это зависит от желания самого человека. Если он захочет отрастить бороду из-за моды, не нужно спрашивать его, почему он это сделал».

Блогер Адхам Олимов, известный под псевдонимом Мусанниф Адхам, заявил, что такая практика нарушает права и свободы личности, закрепленные в Конституции и законах, но сотрудники правоохранительных органов и сами знают об этом. По его словам, сотрудники говорят: «Поймите правильно, это политика. Нам тоже приказали».

«Ну, бороды сбрили, лица побрили, а организм человека не меняется: с завтрашнего дня эти бороды снова начнут расти, а через два-три месяца будут такими же длинными. Что вы сделаете тогда? Будет очередная трата бюджетных денег, очередные рейды, снова будете задерживать ребят с бородами и сбривать их? Нет ли способа более разумно потратить налоги народа?» — написал он.

Это не первый случай, когда мужчин заставляли сбривать бороды в Ташкенте. В августе 2019 года в ходе рейда в торговом комплексе «Малика» десятки мужчин были доставлены в ОВД, где их заставили сбрить бороды. Несмотря на наличие большого количества свидетелей, ГУВД Ташкента отрицало принуждение к бритью.

В мае 2021 года в социальных сетях распространилась аудиозапись, где говорится о мероприятии органов внутренних дел под названием «Борода», в рамках которого должны устанавливаться граждане с бородой, которые должны фотографироваться до и после бритья. В МВД тогда опровергли наличие такого мероприятия.

Бывший начальник ГУВД столицы (ныне командующий Национальной гвардией) Рустам Джураев в апреле 2018 года заявлял, что ношение бороды не запрещено, каждый может носить бороду, и отношение к этому вопросу зависит от воспитания.