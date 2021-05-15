В социальных сетях распространилась аудиозапись, где говорится о мероприятии под названием «борода», в рамках которой необходимо определить граждан с бородой, а затем сфотографировать их до и после бритья.

«Уважаемые сотрудники, необходимо ускориться по мероприятию „борода“. Горотдел требует. Прибывшие гости из Министерства внутренних дел тоже взяли это под контроль. В каждом ГОМе (городской отдел милиции — ред.) необходимо определить по 20 бородатых [граждан], сфотографировать их с бородой, а затем без бороды. Рядом нужно прописать информацию: где проживает, какого года рождения, кто он. Нам нужно ускоряться таким образом. Каждому ГОМ было выдано по 20, а у нас пока ни одного нет. Вечером будет допрос, выражают недовольство, ускоряйтесь!» — сказал мужчина, давший поручение.

По запросу «Газеты.uz» пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов прокомментировал ситуацию.

«В органах внутренних дел нет мероприятия с таким названием. Опускать бороду или нет зависит от самого гражданина, его веры. Никто не имеет права вмешиваться в это», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что МВД изучит аудиозапись, что определить, кому принадлежит голос.

В апреле 2018 года бывший начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев (ныне командующий Нацгвардией) заявлял, что ношение бороды не запрещено законодательством. По его словам, отношение к этому вопросу зависит от того, «какое воспитание мы дали своим детям и чему мы их научили в культурном плане».

В августе 2019 года в ходе рейда в торговом комплексе «Малика» десятки мужчин были доставлены в ОВД, где их заставили сбрить бороды. ГУВД Ташкента отрицало принуждение к бритью.