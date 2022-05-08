Фаршированные кабачки с рубленой курицей
Фаршированные кабачки с рубленой курицей и сыром в форме стаканчиков. Ингредиенты для начинки можно подобрать на свой вкус.
Фаршированные кабачки
Для приготовления фаршированных кабачков советуем брать молодые кабачки небольшого размера с тонкой, нежной кожицей.
Кабачковый омлет
Рецепт полезного и простого завтрака или обеда — кабачковый омлет.
Кабачковый торт
Кабачковый торт — закуска-салат, которая обычно нравится даже тем, кто не очень любит кабачки.
Котлеты из куриного филе с кабачком
Котлеты из куриного фарша с кабачком — вкусный и полезный обед или ужин для всей семьи.
Творожно-кабачковые оладьи
Летняя версия творожных сырников с кабачком — творожно-кабачковые оладьи.