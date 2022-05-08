Фаршированные кабачки с рубленой курицей





Фаршированные кабачки с рубленой курицей и сыром в форме стаканчиков. Ингредиенты для начинки можно подобрать на свой вкус.

Фаршированные кабачки





Для приготовления фаршированных кабачков советуем брать молодые кабачки небольшого размера с тонкой, нежной кожицей.

Кабачковый омлет





Рецепт полезного и простого завтрака или обеда — кабачковый омлет.

Кабачковый торт





Кабачковый торт — закуска-салат, которая обычно нравится даже тем, кто не очень любит кабачки.

Котлеты из куриного филе с кабачком





Котлеты из куриного фарша с кабачком — вкусный и полезный обед или ужин для всей семьи.

Творожно-кабачковые оладьи





Летняя версия творожных сырников с кабачком — творожно-кабачковые оладьи.