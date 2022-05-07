Предприятие UzAuto Motors с первых дней открытия занимает активную позицию в общественной деятельности и укреплении локальной инфраструктуры Узбекистана. Одним из очередных проектов, олицетворяющих исторические и духовные ценности Узбекистана, стало восстановление места паломничества в Асаке — мавзолея святого Ходжи Абдуллоха Тугдора.





Мавзолей Ходжи Абдуллоха Тугдора, основанный в 1840 году, со временем стал ветшать и разрушаться. Это привело к угрозе полного разрушения мемориального комплекса и его утери. В мае 2021 года UzAuto Motors принял решение восстановить дорогое для местных жителей святое место и вернуть ему былую красоту и величие. Реализация проекта стоимостью около 2 млрд сумов была передана структурной строительной компании Avtosanoat Injiniring, которая привлекла к восстановлению комплекса специалистов по реставрации архитектурных памятников со всего Узбекистана.





Основной целью было сохранить идентичность комплекса, работа над которым продолжалась год и была завершена в эти дни. Гробница Ходжи Абдуллоха Тугдора и прилегающие постройки были полностью отреставрированы, утраченные части зданий полностью воссозданы, а для удобства паломников установлены навесы для тени в летний период.





На торжественном открытии комплекса 7 мая во главе с хокимом области Шухратом Абдурахмановым приняли участие делегация администрации Андижанской области и руководство АО «Узавтосаноат» во главе с председателем правления Шавкатом Умурзаковым. Выступающие высоко оценили вклад компании и ее сотрудников в воссоздание памятника архитектуры. Сегодня паломники вновь могут посетить святое место, увидеть и оценить культурное наследие мавзолея и прочитать свои сокровенные молитвы.





«Мы по праву можем гордиться проделанной работой. По результатам этого важного с исторической и культурной точки зрения проекта, святое место снова станет притяжением для андижанцев и гостей города», — отметил в своей речи Шавкат Умурзаков.

UzAuto, являясь социально ответственной компанией, намерен и дальше участвовать в аналогичных проектах, которые помогут сохранить памятники культурного и духовного наследия Узбекистана.





После церемонии открытия организаторами был устроен традиционный праздник суннат-туй. Торжество посвятили 10 детям из малообеспеченных семей. Детям были вручены велосипеды, а их родителям — электрические печи.

На правах рекламы.