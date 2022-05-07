Два случая детского суицида произошли в Кашкадарьинской области за два дня.

5 мая ученица 9-го класса школы №16 Камашинского района повесилась, вернувшись домой после уроков, сообщило издание Nasafnews. В школе учитель, заметив, что она пользуется телефоном, устроил ей расспрос.

Прокуратура района проводит проверку. В отношении должностных лиц школы, районных органов внутренних дел и схода граждан махалли назначена служебная проверка, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Nasafnews также сообщает, что поздно вечером 6 мая совершила суицид 14-летняя ученица 7-го класса школы №35 города Карши. О возможных причинах поступка девочки не сообщается. Городская прокуратура ведёт расследование.

В середине марта сообщалось о том, что в Нишанском районе этой же области повесилась ученица 10-го класса.